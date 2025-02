Napoli in emergenza, Conte corre ai ripari: la nuova idea tattica

Notizie calcio Napoli – Vera e propria emergenza per Antonio Conte: il tecnico del club partenopeo corre ai ripari e lancia la nuova idea tattica per le prossime partite di Serie A.

Manca sempre meno al ritorno in campo per il Napoli calcio, previsto per le ore 18:00 di sabato: le ultime notizie in vista della sfida contro la Lazio, però, non sono delle migliori per Antonio Conte. Il tecnico azzurro, infatti, deve fare a meno di tutta la fascia sinistra titolare (Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola, David Neres, ndr) ed è inevitabile trovare altre soluzioni anche dal punto di vista tattico, oltre che per quanto riguardo le scelte sui singoli.

Come scenderà in campo, dunque, il Napoli nella sfida contro la compagine allenata da Marco Baroni? Le indiscrezioni che arrivano in queste ore lasciano la porta aperta a una vera propria rivoluzione tecnico – tattica, con Giacomo Raspadori pronto a diventare titolare vicino a Romelu Lukaku. Lo schieramento dovrebbe essere il 3-5-2 che ha fatto le fortune, in passato, dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: un cambio di rotta che si rende inevitabile, in attesa che l’infortunio di Castel Volturno si svuoti. E purtroppo per Conte, questo non avverrà a strettissimo giro.

News Napoli calcio, Conte verso il 3-5-2: le ultime di formazione

Il Napoli sta preparando il suo nuovo abito tattico: Antonio Conte sembra orientato a puntare sul “suo” 3-5-2, considerate le diverse defezioni e la condizione ancora poco rassicurante di Noah Okafor.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal proposito scrive:

“Nel primo momento di autentica difficoltà, con gli uomini contati e una voragine a sinistra per un’incredibile serie ravvicinata di coltellate della malasorte, Antonio attinge da Conte: senza Olivera, Spinazzola e soprattutto Neres è possibile la virata al 3-5-2 in vista della partita in programma domani alle 18 all’Olimpico con la Lazio. Un marchio registrato, un pezzo del Dna del passato (vincente) di un allenatore che gioca con i moduli e i numeri, plasmando la linea difensiva e l’attacco a immagine e somiglianza di momenti e necessità. La prima mossa accreditata: Raspadori al fianco di Lukaku modello Inter 2019-2021, replicando con le dovute proporzioni legate a epoche e uomini la coppia Lau-taro-Rom. Giusto un riferimento, tanto per capirci”.

Ultime notizie SSC Napoli: la probabile formazione contro la Lazio

Dando per appurato, o quasi, il nuovo modulo su cui Antonio Conte è pronto a ripiegare per l’emergenza infortuni, ora c’è curiosità per capire chi scenderà in campo dal primo minuto.

Sempre secondo quanto si apprende da Il Corriere dello Sport, in difesa (nella linea a tre) dovrebbe rivedersi Buongiorno al centro dello schieramento, con Juan Jesus e Rrahmani rispettivamente alla sua sinistra e destra. Sulle fasce, da quinti, spazio a Di Lorenzo sulla destra e Politano sulla sinistra, mentre a centrocampo spazio agli intoccabili McTominay, Anguissa e Lobotka. Davanti, dovrebbe vedere Giacomo Raspadori al fianco di Romelu Lukaku.