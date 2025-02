Como-Napoli, rumors sullo stop alla trasferta: il motivo è assurdo

Napoli calcio notizie – Spuntano i primi rumors incredibili sulla sfida, in trasferta, contro il Como: i tifosi napoletani potrebbero vedersi costretti a rinunciare alla trasferta per un motivo assurdo.

In casa Napoli calcio le notizie sono perlopiù legate all’emergenza che ha, difatti, colpito in questi ultimi tempi la squadra di Antonio Conte. Agli infortuni di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, nelle scorse ore si è aggiunto quello di David Neres. Lo stop del brasiliano, senza dimenticare un Noah Okafor che, nonostante le buone intenzioni, abbia ancora molto da recuperare dal punto di vista fisico (clicca qui per la sua intervista a Radio CRC), complica i piani dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

Contro la Lazio, il tecnico partenopeo è chiamato a ripiegare su soluzioni alternative, con all’orizzonte anche un possibile cambio di modulo. Situazione, che la medesima, potrebbe riproporsi anche in vista dell’altra trasferta in programma, a stretto giro, contro il Como. A tal riguardo, spunta una notizia a sorpresa che è legata a un altro tema molto caldo in questi ultimi mesi, ossia i vari divieti di trasferta comminata ai tifosi del club partenopeo. In vista di Como, il divieto potrebbe riproporsi, questa volta per un motivo assurdo.

Ultimissime Napoli calcio, l’avv. Emilio Coppola: “Si parla di uno stop anche per Como”

Anche in vista della trasferta di Como, la SSC Napoli potrebbe vedersi costretta a giocare in campo dei lariani senza una parte (almeno) dei propri sostenitori.

A sollevare la questione è stato l’avvocato Emilio Coppola, che segue da vicino le vicende legali del tifo azzurro. Di seguito, quanto evidenziato dall’avvocato sul suo profilo Facebook:

“In queste ore arriva una notizia ai limiti del surreale . La Questura di Como avrebbe chiesto e stia per ottenere la sospensione (nuova formula adottata dall’Osservatorio) per le valutazioni circa la partita Como – Napoli . I motivi sarebbero legati alla preoccupazione per il grosso flusso di tifosi e le ridotte capacità del settore ospiti lariano”.

Como – Napoli, l’appello di Coppola sul settore ospiti

In attesa di capire se la richiesta da parte della Questura di Como trovi riscontri e seguito, lo stesso Emilio Coppola ha avanzato la richiesta per fare in modo che non venga negata la trasferta ai tifosi di fede partenopea.

Questo quanto sostenuto dal legale a tal riguardo: