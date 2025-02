“Napoli? C’è ancora interesse”, l’agente svela tutto: nuovo colpo in arrivo?

Calciomercato Napoli 24 – Il mercato si è concluso, ma in casa Napoli continuano ad esserci notizie importanti. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli molto interessanti sul club azzurro.

La sessione invernale di calciomercato è stata molto complessa per il Napoli. Il club azzurro ha dovuto fare i conti con la cessione improvvisa di Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha manifestato la propria volontà di approdare altrove. Tutto ciò, ha portato non pochi problemi al club azzurro che ha provato (vanamente) ad acquistare un esterno. Come già detto, non è stato raggiunto l’accordo con nessun giocatore, motivo per il quale potrebbero esserci diversi colpi in estate. A tal proposito, starebbe tornando di moda un vecchio obiettivo.

Laurienté, l’agente: “Napoli? Nessun contatto a gennaio, ma c’è interesse”

Il Napoli è pronto ad intervenire sul mercato. Il club azzurro, dopo non aver messo a segno nessun colpo importante a gennaio, proverà a creare una rosa competitiva in estate. Infatti, come già palesato dal DS Manna in conferenza stampa, nei prossimi mesi verranno messi a segno colpi importanti.

A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbe tornato di moda un vecchio obiettivo. Si tratta di Armand Laurienté, giocatore di proprietà del Sassuolo che però da tempo è nel mirino del Napoli. L’esterno sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Serie B, motivo per il quale non è da escludere un possibile addio al termine dell’annata in corso.

Intanto, Roberto Meloni, agente del classe 1998, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Stile Tv” durante la trasmissione “Salite sulla giostra” analizzando il futuro del suo assistito e tornando a parlare nuovamente del Napoli. Di seguito le sue parole.

“A gennaio non c’è stato alcun contatto con il club azzurro. Forse perché avevano altri priorità e al tempo stesso anche il Sassuolo intendeva seguire i propri obiettivi. Al tempo stesso, però, il Napoli è ancora interessato al giocatore e a noi piace la destinazione. Va ricordato che per chiudere tale operazione serviranno le condizioni giuste”.

Laurientè leader in Serie B: i suoi numeri

La stagione in corso sta consacrando Armand Laurienté come uno dei migliori esterni presenti in Serie B. La seconda serie italiana sta sorridendo al calciatore, il quale è un vero e proprio leader con la maglia del Sassuolo.

Le presenze collezionate in Serie B sono 22 condite da ben 12 gol e 5 assist. Si tratta, quindi, di numeri molto importanti che sottolineano ancora una volta il valore del calciatore. Tali qualità potrebbero tornare molto utili al Napoli, ormai palesemente a caccia di un esterno capace di garantire grossa pericolosità in zona offensiva.