Ndoye al Napoli: l’incredibile retroscena di mercato e l’ipotesi per l’estate

Calciomercato Napoli Ultimissime – Emergono nuovi incredibili retroscena legati al mancato passaggio di Ndoye in azzurro: spunta un’ipotesi anche per l’estate

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta un retroscena legato a Ndoye, calciatore del Bologna. L’attaccante è stato accostato agli azzurri durante la sessione invernale dell’ultima campagna acquisti, ma alla fine ha scelto di rimanere in Emilia. Lo svizzero proseguirà almeno fino a fine stagione la sua avventura in rossoblu, nel tentativo di ottenere un’altra clamorosa qualificazione in Champions League.

Una vera e propria impresa per Vincenzo Italiano, che dovrà battagliare con Lazio, Juventus, Fiorentina e Milan per cercare di strappare il pass europeo più importante. La speranza è di ottenere 5 posti come in questa stagione, così da avere più chance per tutti. Il Bologna, come detto, proverà a farlo con Ndoye, che è stato però realmente vicino ai partenopei.

Ndoye, il mancato passaggio al Napoli e le ultime per l’estate

Come racconta il Corriere, l’esterno è stato realmente uno dei giocatori presi in considerazione dalla dirigenza del Napoli come sostituto di Kvaratskhelia. Il suo nome non era in cima alla lista, dove spiccava il solito Garnacho, né subito dietro, dato che era stato considerato anche Adeyemi, ma era comunque un profilo apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna.