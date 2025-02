Distanza con lo United e non solo: c’è anche un altro motivo dietro il no a Garnacho

Ultimissime Napoli – Alejandro Garnacho sembra essere una pista ormai tramontata per il club partenopeo: il motivo per cui è saltato l’affare per l’arrivo del nazionale argentino è sorprendente.

Le ultimissime ore in casa Napoli sono senza dubbio caratterizzate dalla volontà frenetica da parte del club partenopeo di assicurarsi i rinforzi desiderati per questa sessione di riparazione. Mancano ormai poco più di due giorni alla fine della finestra in corso, ma gli azzurri sono chiamati ancora a dare un segnale, considerando che manca sia il colpo in difesa che il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (quelli che sono, sostanzialmente, gli obiettivi dichiarati del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna).

Calciatore inseguito a lungo, a proposito del colpo sull’esterno di sinistra, è stato Alejandro Garnacho, ma la distanza sulla valutazione del cartellino con il Manchester United è stata sempre ampia. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione, svelando tutti i retroscena di un affare che, a questo punto, sembra essere sfumato: non solo le difficoltà con i Red Devils, ma anche presunte divergenze circa le richieste economiche del giocatore e del suo entourage.

Calciomercato SSC Napoli, tutti i retroscena sul mancato colpo Garnacho

Alejandro Garnacho è stato a lungo vicino alla SSC Napoli: il nazionale argentino era il nome in cima alla lista di Antonio Conte per il post Kvaratskhelia. Il nome in pole in questo momento, considerate tutte le difficoltà per arrivare al numero 17 del Manchester United, ora è Allan Saint Maximin (clicca qui per le ultime notizie).

Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela tutti i motivi per cui è saltato l’affare e che ha costretto il Napoli a rivedere i suoi piani:

“Manna ha provato a tenere aperti fino alla fine i contatti con lo United per Alejandro Garnacho, il primo nome di Conte dopo l’addio di Kvara: 55 milioni l’ultima valutazione del club inglese e 10 milioni lordi l’ultima richiesta del suo entourage, no way. Niente da fare. I 70 milioni incassati dal Psg per la cessione di Khvicha hanno prodotto un effetto cappio: tutta Europa sa che il Napoli ha un tesoro e i prezzi, già lievitati enormemente in questa sessione di mercato, sono cresciuti ancor di più”.

Ultimissime news mercato Napoli: ora l’attesa per Saint Maximin

Dietro al mancato arrivo di Alejandro Garnacho in azzurro, dunque, c’è stata anche la richiesta da parte dell’entourage ritenuta, sostanzialmente, fuori parametro.

Per questo, il club ha deciso di virare su Allan Saint Maximin, con Jeremie Boga eventualmente piano B nel caso in cui dovessero esserci problemi con il tesseramento del francese ex Newcastle e Nizza.