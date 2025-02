Addio Napoli, decisione presa: non si torna più indietro

La dirigenza ha deciso il futuro del giocatore azzurro: il suo addio sembra ormai ad un passo.

Nell’ultimo periodo in casa Napoli c’è davvero molta incertezza: il mercato invernale non ha inciso come sperato, gli infortuni stanno decimando la rosa e le recenti prestazioni non stanno affatto convincendo i tifosi partenopei, che iniziano ad essere preoccupati. La società è dunque chiamata ad agire e cercare di non far sfumare definitivamente il sogno scudetto: a tal proposito sono già iniziate le prime riflessioni da parte della dirigenza sulla futura permanenza dei calciatori fino ad ora poco utilizzati da Conte. La vera novità, però, è che per qualcuno la società ha già imposto un ultimatum.

Raspadori ai saluti: possibile addio a giugno

Le prestazioni dell’attaccante non hanno mai realmente convinto la società e non è mai entrato nelle rotazioni di Conte, dunque non sorprenderebbe un addio a fine stagione.

Il futuro di Giacomo Raspadori sembra essere sempre più lontano dal Napoli. L’ex Sassuolo, infatti, non è mai riuscito a mettersi in mostra, finendo dunque molto indietro nelle gerarchie di Conte. Il suo minutaggio in questa stagione lo dimostra: Raspadori ha collezionato solo 13 presenze e poco più di 300 minuti di gioco.

L’addio sembra dunque l’unica soluzione realmente valida per l’attaccante, che già a gennaio sembrava prossimo alla cessione e al successivo approdo all’Atalanta. Raspadori è ancora giovane e ha molti anni di carriera davanti, ma se il suo obiettivo è giocare con continuità cercando magari di raggiungere la Nazionale maggiore, restare a Napoli non è sicuramente la strada giusta.

Ultima opportunità per brillare

Nonostante il suo futuro ormai virtualmente lontano da Napoli, nelle prossime settimane Raspadori potrà giocarsi le ultime carte per dimostrare le sue qualità e convincere Conte e la dirigenza.

L’infortunio di Neres e l’ancora dubbiosa forma fisica di Okafor hanno spalancato le porte a Raspadori, che potrebbe avere l’ultima vera chance per impressionare Conte. L’esterno brasiliano salterà infatti circa cinque partite, con il suo possibile rientro tra i convocati stimato per il match del 30 marzo col Milan.

Una vera occasione d’oro per l’ex Sassuolo, che ora dovrà impegnarsi al massimo e dimostrare una volta per tutte di essere una pedina davvero importante per la società, cercando quantomeno di avanzare nelle rotazioni del tecnico in modo da guadagnare sempre più spazio e fiducia. Questa chance potrebbe essere anche la svolta definitiva per la sua carriera: in caso contrario il divorzio col Napoli sembra essere assicurato.