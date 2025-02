Trevisani difende il Napoli: “Campionato eccellente. C’è un problema nell’epoca dei social”

Notizie Calcio Napoli – Riccardo Trevisani ha preso le difese della squadra di Antonio Conte dopo il pareggio con l’Udinese: le dichiarazioni in live

Tra le notizie calcio Napoli, arrivano le dichiarazioni di Riccardo Trevisani dopo il pareggio degli azzurri contro l’Udinese. Una battuta d’arresto che ha permesso all’Inter di portarsi a -1 in classifica, a pochi giorni dai rispettivi impegni contro Lazio e Juventus. Nell’ambiente azzurro, l’1-1 del Maradona ha generato non pochi malumori, ma il noto giornalista ha voluto difendere l’operato di Conte.

Nel corso della trasmissione “Fontana di Trevi” in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il telecronista si è soffermato proprio su quanto si è visto in campo domenica scorsa, portando i tifosi alla calma e allontanando gli allarmismi. Durante la sua “sentenza” in live, ha infatti preso le parti degli azzurri, protagonisti fin qui di una stagione molto positiva, come testimonia il primo posto in classifica dopo 24 giornate.

Trevisani supporta il Napoli e Conte: le parole in diretta

Per il consueto appuntamento del martedì sera sugli account social di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha voluto dedicare anche uno spazio proprio al Napoli. Un’opinione decisa la sua, anche in contrasto con le diverse critiche che sono arrivate nell’immediato post partita contro l’Udinese e dopo la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina.

“Ma che volete dal Napoli? Cioè che cosa vi aspettate? Che il Napoli faccia 114 punti alla fine che vinca tutte le partite? Il Napoli ha vinto praticamente tutte le partite che ha giocato negli ultimi due mesi, tranne due appunto pareggiate contro Roma al 92esimo e contro l’Udinese che secondo me ha fatto una signora partita ad aggiungere al fatto che il Napoli non abbia vinto”.

Ha dichiarato Trevisani, che subito dopo ha proseguito: