Napoli, non solo Castel Volturno: De Laurentiis ha scelto

Calciomercato Napoli ultimissime – De Laurentiis vuole fare le cose in grande. Dopo le parole di Conte, si accelera anche per un altro progetto.

Antonio Conte sta portando tante nuove idee in casa Napoli. Non solo tatticamente parlando, ma anche e soprattutto in merito a mentalità ed esperienza. Chiare le sue dichiarazioni in merito al centro sportivo di Castel Volturno e, di fatti, il Napoli si sta già muovendo in questo senso.

L’allenatore ex Juventus e non solo, sta chiaramente portando una mentalità più vincente a tutto l’ambiente. Forse l’unica cosa che è veramente mancata in questi anni di grande calcio da parte degli azzurri. E mentalità vincente significa proprio questo: non solo il campo ma anche e soprattutto ciò che lo circonda. Dalle infrastrutture, all’atteggiamento davanti ai microfoni.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis, da quando c’è Antonio Conte in panchina, fa un po’ di più il presidente in un certo senso. E meno lo showman a cui ci aveva tanto abituati.

Non solo Castel Volturno: De Laurentiis pronto per il restyling del Maradona

Fare le cose in grande dunque, e anche fuori dal campo. Ecco perché il presidente degli azzurri ha incontrato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ieri sera a cena. L’ultimo incontro era avvenuto durante le feste natalizie.

Principalmente, si è discusso dei lavori che dovranno essere apportati allo stadio Maradona da qui a breve. Bisogna trovare un’intesa sul restyling tra progetti del club ed esigenze del Comune. L’obiettivo è quello di entrare a far parte delle città che ospiteranno l’Europeo del 2032.