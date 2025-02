Insulti razzisti a Kean: arriva il messaggio di Juan Jesus

Terminata Inter – Fiorentina non sono mancate le polemiche. Non solo per quanto accaduto in campo, ma anche per ciò che ha pubblicato l’attaccante ex Juve e della nazionale sul proprio profilo Instagram.

Inter – Fiorentina non poteva finire meglio di così per i nerazzurri. Una rivincita importantissima per la squadra di Inzaghi dopo il netto tre a zero della scorsa settimana a favore dei viola. Importantissima sì, perché ora i campioni d’Italia sono solo ad un punto di distanza dal Napoli. Complice il pareggio casalingo degli uomini di Conte contro i bianconeri dell’Udinese.

Moise Kean riporta gli insulti razzisti ricevuti: solidarietà anche da parte di Juan Jesus

Le brutte notizie arrivano invece dall’extra campo. Nelle ore successive al triplice fischio, infatti, Moise Kean ha riportato sul suo profilo Instagram tutta una serie di messaggi razzisti ricevuti. Il commento dell’attaccante della nazionale azzurra è stato “Ancora, nel 2025…”

Non è si fatta attendere la risposta della Fiorentina, che ha subito espresso la propria solidarietà e ha dichiarato di aver già provveduto a segnalare il tutto alle autorità competenti.

Messaggio tra l’altro anche da parte di Juan Jesus. Il difensore del Napoli ha infatti pubblicato la storia Instagram qui riportata in foto. Anche il brasiliano ci ha dunque tenuto ad esprimere la sua vicinanza a Moise in questo momento. Con quel “Vediamo come finisce questa volta“, accompagnato da quelle emoji, si può percepire tutto il disappunto per un problema di sfondo culturale ancora fin troppo radicato nel nostro Paese. Con le istituzioni che non sempre riescono a combatterlo in maniera tempestiva e uniforme.