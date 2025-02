Napoli, Conte non torna più indietro: decisione presa

Napoli calcio ultimissime – Antonio Conte, in vista della gara di sabato contro la Lazio, ha preso una decisione importante.

Dopo quello rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma, il Napoli di Antonio Conte ha ottenuto un altro 1-1. Domenica sera, infatti, gli azzurri hanno pareggiato anche contro l’Udinese. Così come successo contro la squadra di Claudio Ranieri, di fatto, il team partenopeo non è riuscito a proteggere il proprio vantaggio.

Il Napoli infatti era passato in vantaggio anche domenica con McTominay, ma si è fatto raggiungere tre minuti dopo dal gol di Ekkelenkamp. Archiviato il match con l’Udinese, il team partenopeo è atteso dalla sfida con la Lazio. Proprio per questa sfida, di fatto, lo stesso Antonio Conte ha preso una decisione molto importante.

Napoli, Conte ha annullato il giorno di riposo: ecco la motivazione

Come scritto dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il tecnico pugliese ha deciso di annullare il giorno di riposo. Questa scelta non è una punizione inflitta da Antonio Conte alla squadra, ma solo l’intenzione di non staccare la spina in questo momento decisivo del campionato. Anche perché i tre giorni di riposo concessi dopo la Juve erano sintomo di una stanchezza presente tra i giocatori azzurri.

Antonio Conte, però, ieri non ha tenuto discorsi motivazionali, ma ha mostrato alla squadra solo dei video. Nel post gara contro l’Udinese, invece, ha ricordato alla squadra del grande percorso che stanno facendo i suoi.