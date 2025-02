Ansia Napoli, il dato non lascia scampo: Conte corre ai ripari

Ultimissime calcio Napoli – Nel team partenopeo, di fatto, bisogna segnalare un allarmente che sta facendo preccupare lo stesso Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver vinto sette partite consecutive, sta vivendo un momento di flessione. Gli azzurri hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi in casa contro l’Udinese.

Bisogna dire dire che questi due pari hanno permesso al Napoli di mantenere il proprio primato, esattamente con un punto di vantaggio sull’Inter, ma Antonio Conte è comunque preoccupato. Il tecnico pugliese, infatti, è corso ai ripari per cercare di rimediare ad un dato che sta incutendo tantissima ansia.

Allarme Napoli, Conte preoccupato la condizione fisica dei suoi: ecco i rimedi del tecnico

Come riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero ‘La Repubblica’, in casa Napoli bisogna segnalare un allarme per quanto riguarda la condizione fisica del gruppo agli ordini di Antonio Conte. I tre giorni di riposo concessi ai giocatori dopo la vittoria sulla Juventus, di fatto, erano dei segnali della preoccupazione del tecnico della squadra partenopea.

Quest’ultimo, infatti, sta correndo ai ripari: dall’allenamento congiunto con il Giugliano (dove i titolari sono rimasti comunque in panchina) ai cinque cambi effettuati nel corso della sfida di sabato scorso dello Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Antonio Conte, dunque, vuole cercare di far tornare la sua squadra al top, già a partire dalla prossima sfida di campionato contro la Lazio.

Napoli, prossimo turno di campionato può essere decisivo per lo scudetto

Quella contro i biancocelesti, che a dicembre hanno battuto il Napoli per due volte in pochi giorni, potrebbe essere uno dei punti di svolta per vincere lo scudetto. Se gli azzurri sabato saranno di scena allo Stadio Olimpico, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi il giorno successivo farà visita alla Juventus di Thiago Motta.

Il prossimo turno, di fatto, potrebbe cambiare l’indirizzo dell’intero campionato di Serie A di quest’anno. Sempre ricordando lo scontro diretto tra Napoli ed Inter del prossimo 2 marzo. I tifosi partenopei, quindi, sperano che Antonio Conte possa riuscire a recuperare a questo calo dei suoi uomini.

Questa scarsa condizione fisica e mentale del Napoli, inoltre, fa aumentare i rimpianti per il mancato calciomercato fatto a gennaio. Il club partenopeo, infatti, ha ha sostituto Kvaratskhelia (ceduto al PSG per la bellezza di 75 milioni di euro), visto che ha preso Noah Okafor in prestito dal Milan. Lo stesso Giovanni Manna, tra l’altro, ha ammesso che il mercato invernale per il team partenopeo è stato negativo.