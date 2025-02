Conte, incredibile statistica contro l’Udinese: il dato che spiazza i tifosi

Ultimissime Napoli – Antonio Conte porta avanti una clamorosa statistica contro l’Udinese: il dato sull’allenatore spiazza i tifosi prima della sfida

Per le ultimissime Napoli una statistica estremamente particolare su Antonio Conte nelle sfide del passato contro l’Udinese. Il tecnico salentino si appresta a sfidare i bianconeri questa sera al Maradona, in una gara che potrà dire molto del prosieguo del campionato. Gli azzurri, infatti, hanno la chance di portarsi momentaneamente a +6 dall’Inter, in attesa della sfida contro la Fiorentina di lunedì sera.

Un allungo che creerebbe non poche pressioni ai nerazzurri, costretti a fare risultato contro la squadra che pochi giorni fa l’ha demolita per 3-0 inaspettatamente. Non saranno consentiti passi falsi, lo stesso vale per il Napoli, che non potrà assolutamente fallire un’occasione così importante contro i friulani. Nonostante le assenze di Olivera e, con ogni probabilità di Spinazzola, non è consentito altro risultato se non la vittoria, specie dopo il pareggio contro la Roma.

Conte, striscia clamorosa contro l’Udinese: i numeri

A dare manforte ad Antonio Conte, c’è una statistica incredibile che lo vede protagonista contro l’Udinese. L’allenatore salentino, ha affrontato i bianconeri per 12 volte in carriera. La prima volta risale addirittura al 27 agosto 2006 nel terzo turno della Coppa Italia, con il mister alla guida dell’Arezzo. Da quel giorno sono trascorsi quasi 20 anni, in cui si è protratto questo dato clamoroso.

Conte, infatti, non ha mai perso contro l’Udinese in carriera. Gli scaramantici toccheranno ferro, ma i numeri parlano chiaro. In 12 precedenti, si contano 10 vittorie per l’allenatore pugliese e solamente 2 pareggi. Sin dalla partita con l’Arezzo, ha quasi sempre avuto la meglio. In quel caso finì 7-6 dopo i calci di rigore.

Nel 2009/10 un successo in trasferta per 3-1 alla guida dell’Atalanta, mentre alla prima giornata della stagione 2011-12, è arrivato uno dei due pareggi, per 0-0, sempre fuori casa. Da quel momento, sono arrivate 6 vittorie consecutive tra Juventus e Inter, con l’Udinese che è riuscita a segnare solamente 1 gol.

Il secondo pari, risale al gennaio del 2021, con i bianconeri che fermarono l’Inter sempre sullo 0-0. Poi seguirono altre due vittorie, tra cui quella del girone d’andata con il Napoli per 3-1 a dicembre, con Lukaku e Anguissa che ribaltarono lo svantaggio iniziale. Conte, in casa, ha sempre vinto contro l’Udinese e in carriera ha incassato, nei tempi regolamentari, solamente 4 gol in 11 partite giocate in circa 15 anni. Numeri clamorosi, che speriamo possano trovare continuità nella partita di questa sera.