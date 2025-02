Napoli-Udinese, Conte perde un titolare: il cambio di formazione spaventa

Notizie Calcio Napoli – Contro l’Udinese, Antonio Conte rischia di perdere un titolare e di dover cambiare la formazione: la soluzione dalla panchina spaventa

Per le notizie calcio Napoli novità in vista della partita di questa sera contro l’Udinese. Antonio Conte potrebbe perdere un titolare nella sfida di questa sera al Maradona ed essere costretto a un cambio che non lascia troppo tranquilli i tifosi. Un ennesimo infortunio che testimonia poca fortuna per gli azzurri, che da inizio anno si sono ritrovati già senza alcuni interpreti importanti come Meret, Lobotka, Buongiorno e Olivera.

Per la gara con l’Udinese il rischio forfait è elevato. Il match, però, non si potrà sbagliare. La chance di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter è ghiottissima e metterebbe una forte pressione ai nerazzurri, impegnati lunedì sera di nuovo contro la Fiorentina. La squadra di Inzaghi giocherebbe con l’obbligo di vincere, dato che qualsiasi altro risultato permetterebbe al Napoli di avere un vantaggio importante prima dello scontro diretto.

Napoli-Udinese, si ferma Spinazzola: le condizioni prima del match

A rischiare di restare in panchina, da quanto viene riportato da Repubblica e dal Corriere dello Sport, è Leonardo Spinazzola. Il terzino che, fino a un mese e mezzo fa, era considerato un possibile nome in partenza dalla rosa azzurra, si è trasformato in un valore aggiunto importantissimo. Il livello delle sue prestazioni è salito notevolmente e contro la Roma, la scorsa settimana, ha anche segnato il gol dell’1-0.

Anche contro l’Udinese avrebbe dovuto prendere il posto dell’infortunato Olivera, che potrebbe rientrare solamente tra meno di un mese, ma un problema alla schiena lo starebbe bloccando. Un bel guaio per Conte, che potrebbe essere costretto a rinunciare a uno dei calciatori dal rendimento migliore nelle ultime settimane.

Al suo posto si dovrebbe vedere in campo Pasquale Mazzocchi. Un cambio all’interno della formazione, che non porterebbe ad alcuna modifica tattica. L’ultima sfida all’Olimpico, però, fa destare qualche preoccupazione sul terzino, che sarà impiegato adattato a sinistra. Il suo ingresso in campo contro la Roma è stato ampiamente insufficiente, per via della mancata marcatura su Angelino nell’occasione del pareggio giallorosso.

Servirà un Mazzocchi concentrato, sul pezzo. Tornerà titolare dopo la sfida di Coppa Italia contro il Palermo di settembre. In campionato, invece, non scende in campo dal primo minuto dalla partita contro il Cagliari. Conte e i tifosi si augurano di poter contare sulla massima disponibilità e professionalità del giocatore, che ha una grande chance di riprendersi dopo il passo falso della scorsa settimana e risultare decisivo in positivo questa domenica.