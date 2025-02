Conte: “Abbiamo avuto due difficoltà”, poi a sorpresa sulla lotta Scudetto

Napoli Udinese, arrivano le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il deludente pareggio del Maradona.

Occasione sfumata per il Napoli di Antonio Conte che non va oltre l’1-1 allo stadio Maradona contro l’Udinese. Nonostante un buon primo tempo da parte dei partenopei, il malinteso tra Juan Jesus e Meret ha avuto la prevalenza sul risultato: la rete di Ekkelenkamp, infatti, ha inchiodato il risultato sul’1-1. Non è bastato, così, il sesto sigillo in campionato di Scott McTominay.

In attesa di Inter Fiorentina, gli azzurri escono dallo stadio Maradona con l’amaro in bocca. Rispetto a ciò, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Udinese.

Conte: “Occasione persa per l’Europa, stiamo facendo qualcosa di straordinario”

In merito alle insidie della gara disputata, Conte ha sottolineato:

“Le difficoltà della partita sono state quelle di non concretizzare occasioni importanti e far rientrare subito in partita l’Udinese dopo il gol. Queste sono state le difficoltà cruciali, poi per il resto ci sta che al 70′ voglia dare energia nuova. Avevamo cinque sostituzioni, adesso non è che si aspettare sempre l’ottantesimo per farle, ci sta. è un peccato perché meritavamo di più”.

Sul percorso in campionato:

“Noi dobbiamo guardare noi stessi. È un’occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Non dobbiamo confondere la realtà. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non dobbiamo confondere la realtà, non vogliamo confondere tifosi e ambiente. È il nono risultato utile consecutivo. Stiamo facendo qualcosa di straordinario credetemi, ve lo dico col cuore in mano“.

L’allenatore del Napoli, ha poi analizzato nel particolare la partita contro l’Udinese ed ha affermato: