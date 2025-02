Centro sportivo Napoli, fumata nera? Nuova area nel mirino, ma i problemi persistono

Ultime Calcio Napoli – Novità sul nuovo centro sportivo del club: rischio fumata nera? Una nuova area nel mirino, ma i problemi persistono

Per le ultime calcio Napoli un focus dedicato anche al nuovo centro sportivo della squadra. Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha ribadito la necessità di una nuova casa per il club, che equivarrebbe a uno step di crescita importante a livello internazionale. Per competere ad altissimi livelli in tutto il mondo, non serve solamente il lavoro di campo e acquistare i calciatori migliori, ma anche una programmazione che parta dalle infrastrutture e dal vivaio.

Il tecnico partenopeo lo ha ribadito a gran voce durante la presentazione della partita contro l’Udinese in programma questa sera, ma la realtà dei fatti è che la costruzione di un nuovo centro sportivo tarda ad arrivare e resta molto complessa. Nell’edizione odierna del Mattino, si può leggere anche un focus sul tema, che fa chiarezza su quella che è la situazione attuale.

Centro sportivo Napoli, filtra negatività: le ultimissime

Allo stato attuale, oltre a dei sopralluoghi, nulla di concreto si è mosso in casa Napoli. All’inizio della sua avventura napoletana, Antonio Conte aveva giustamente sottolineato come certe strutture non spuntino come i funghi, ma da quelle parole non sono stati fatti grandi passi in avanti. Non sarebbero state avanzate neanche delle vere e proprie domande concrete per la costruzione del centro sportivo.

Sul Mattino di oggi, si legge:

“Sì, a Lago Patria, nel territorio del Comune di Giugliano, sono certi che l’area individuata sia quella, quasi al confine con Villaricca. Ma al momento, negli uffici tecnici dei due municipi non ci sono progetti da autorizzare. E lo stesso ad Afragola, dove pure il sindaco Pannone, in fretta e furia si è precipitato questa estate a Castel di Sangro, convinto che i giochi fossero fatti. Nulla”.

Viene quindi fatto un punto, infine, sulla questione Castel Volturno:

“Dopo aver visionato terreni a Sant’Antimo, Marianella, Sant’Arpino, Marano, zona Vesuviana, persino accarezzato il sogno di Bagnoli. Resta sul tavolo solo l’accordo con Castel Volturno, che è stato esteso fino al 2026. Vanno valutate le opzioni legate all’acquisto dei campi di golf e magari anche del vecchio hotel che una volta ospitava i tesserati azzurri”.

Non resta che attendere. Il Napoli proverà a cambiare rotta in questa storia e cercherà di seguire le indicazioni di Conte. I tempi sembrano comunque lunghi e bisognerà portare pazienza. La speranza è che la crescita del club possa avere un’ulteriore impennata nei prossimi mesi.