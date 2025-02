Conte manda un messagio al Napoli: De Laurentiis avvisato

Napoli calcio notizie – Antonio Conte in conferenza stampa evidenzia dei tratti chiarissimi della sua avventura partenopea, annuncio netto.

Le parole dell’allenatore azzurro hanno fatto scalpore, Conte continua a non tenersi niente per sé. Solamente la totale schiettezza verso gli altri.

Adesso si vedrà che effetto avranno le sue dichiarazioni sul club, se quest’ultimo proverà a dargli retta o meno. Conte, a differenza di quanto si dice, è entusiasta di essere a Napoli e fare l’allenatore dei partenopei.

La conferenza stampa fatta da Antonio Conte oggi, prima della gara contro l’Udinese di domani, ha lasciato parecchi spunti di riflessione da analizzare circa il futuro del tecnico in orbita Napoli.

L’allenatore leccese in conferenza ha fatto delle proposte per migliorare il Napoli, le sue parole:

“ Voglio lasciare un Napoli migliore quando me ne andrò, spero tra tanti anni. Il calcio si evolve, quello che andava fatto prima va risolto. Il club deve crescere. Mi interessa pensare come aiutare il club. Non ci serve un giocatore, ma un centro sportivo per creare uno spirito d’appartenenza. Anche perché non abbiamo un settore giovanile. Sono qui per supportare sia Manna che la famiglia De Laurentiis”.

Ha poi aggiunto:

“Sono quei per dare la mia visione, le altre sono tutte cazz*te. Sono contento di esser qui, perché i ragazzi mi daranno l’animo. Non dobbiamo pensare a quello che non abbiamo, Non roviniamo quello che abbiamo costruito in maniera molto faticosa. Non è dovuto nulla se si pensa dove siamo partiti. Poi se il club lo vorrà fare o meno, di fatto, non dipende da me. Non competi con le altre big con il mercato dei giocatori, ma con programmazione e pianificazione”.