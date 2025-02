UFFICIALE- Tegola Napoli: arriva il resoconto del club sull’infortunio

Notizie calcio Napoli- Arriva il bollettino ufficiale del Napoli sull’infortunio: che tegola per Antonio Conte!

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a scendere in campo questa sera contro l’Udinese. Gli azzurri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo l’ultimo beffardo pari contro la Roma: la volontà è quella di riuscire subito a ritrovare il successo e lanciare un messaggio chiaro all’Inter, che scenderà in campo solo domani per affrontare la Fiorentina.

Conte dovrà però avere a che fare con una piccola tegola di formazione, già annunciata in mattinata e confermata da una nota uficiale del club diramata in questi minuti: si è fermato Leonardo Spinazzola.

UFFICIALE- Le condizioni di Spinazzola

Il club, in un comunicato ufficiale, ha annunciato le sue condizioni:

Leonardo Spinazzola non prenderà parte al match di questa sera contro l’Udinese. Nel corso dell’allenamento di ieri Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro.

Giocherà così Mazzocchi nella gara di stasera contro l’Udinese, mentre invece per le prossime partite saranno da valutare le condizioni di Mathias Olivera, ancora oggi out. Per Spinazzola, invece, i tempi di recupero saranno più chiari nelle prossime settimane ma non dovrebbero essere estremamente brevi: il terzino ex Roma è così da ritenersi a serio rischio anche per la gara contro la Lazio della prossime settimana.