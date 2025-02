Osimhen, offerta inaspettata che ha spiazzato il Napoli: la rivelazione sulla cessione

Ultime Calcio Napoli – Offerta inaspettata per Victor Osimhen, ha spiazzato gli azzurri: tutti i dettagli sulla rivelazione legata alla cessione dell’attaccante

Per le ultime calcio Napoli spunta un retroscena inatteso sulla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, grande protagonista dello scudetto nella stagione 2022/23, è oggi in forze al Galatasaray. La scorsa estate, nessun club di Premier League si è fatto avanti concretamente per acquistarlo e l’offerta da 220 milioni del PSG è stata rispedita al mittente, dato che nell’affare sarebbe stato coinvolto anche Kvaratskhelia.

Ne è nata così una vera e propria telenovela, che ha sicuramente danneggiato il Napoli. La mancata partenza del centravanti, ha impedito alla società di incassare cifre importanti, almeno pari a 75 milioni. Nonostante ciò, il presidente De Laurentiis ha comunque investito in estate, portando in rosa calciatori del calibro di Lukaku, Neres, McTominay e Buongiorno.

Osimhen, offerta del Galatasaray: il retroscena di gennaio

A svelare un nuovo retroscena quest’oggi, è stato il Corriere dello Sport. Il quotidiano, infatti, in un focus legato al calciomercato estivo che il Napoli ha già iniziato a preparare, ha dedicato uno spazio anche a Victor Osimhen. Proprio il nigeriano, infatti, è tornato protagonista per via di una presunta offerta che il Galatasaray avrebbe fatto recapitare ai partenopei durante il calciomercato di gennaio.

Sulle pagine del giornale, si legge chiaramente come la società turca, abbia tentato un affondo per l’attaccante:

“A gennaio Victor ha deciso di restare al Galatasaray e ha escluso ogni possibilità di cessione; per la verità il Gala stesso ha provato ad acquistarlo offrendo 65 milioni, ma il Napoli ha rifiutato. In estate si riaprirà l’asta, con un prezzo decisamente più ragionevole rispetto ai 120 milioni della clausola pre Turchia. E se qualcuno lo vorrà in Italia, beh, dovrà ovviamente sedersi a trattare faccia a faccia con De Laurentiis e Manna”.

Forse proprio dopo il rifiuto del Napoli, il Galatasaray si è mosso per Alvaro Morata, concludendo un colpo anche in prospettiva. Appare difficile, infatti, che Osimhen possa rimanere in Turchia durante la prossima stagione. Il suo obiettivo resta sempre quello di trasferirsi in Premier League. Servirà, però, che arrivi una società realmente interessata a lui.

A queste cifre sarà sicuramente più facile trattare, almeno per i club stranieri. In Italia, invece, il prezzo si alzerà, dato che il patron De Laurentiis non vorrà di certo favorire una diretta concorrente per lo scudetto, rinforzandola con un nome di primissimo piano.