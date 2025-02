“Conte come Spalletti”, nessun freno: l’annuncio fa sognare i tifosi

Notizie calcio Napoli- Arriva un annuncio che fa sognare i tifosi: il paragone fra Conte e Spalletti promuove le chance Scudetto azzurre.

Il Napoli sogna di nuovo la vittoria dello Scudetto due anni dopo l’indimenticabile tricolore sotto la guida di Luciano Spalletti. L’arrivo di Antonio Conte ha riportato entusiasmo e, soprattuto, riportato tanti calciatori ai livelli visti nella precedente impresa Scudetto.

Il risultato di mercoledì dell’Inter, uscita sconfitta a Firenze, consolida il Napoli come capolista della Serie A e costringe l’Inter ad inseguire. Sarà però sicuramente una lotta apettissima sino alla fine: il prossimo capitolo è il match del Maradona contro l’Udinese e Conte è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare questo match.

Marino paragona Conte a Spalletti: le parole

Ha detto la sua su questa partita e anche su questa intensa lotta Scudette il doppio ex di Napoli e Udinese Pierpaolo Marino nel corso del suo inetrvento a “Il Mattino”. Il ds si è anche azzardato in un paragone fra questo Napoli di Conte e quello di Spalletti che sicuramente regalerà grande speranza ai tifosi azzurri. Di seguito le sue parole:

“L’allenatore ha saputo gestire i primi campanelli d’allarme. Tra squadra e tecnico c’è un’intesa completa: hanno saputo isolarsi rispetto a quelle che erano le ingerenze societarie dell’anno scorso. Dirò di più: in questo Napoli di Conte vedo la stessa amalgama che si era creata tra Spalletti e la squadra”.

Insomma, fra i segreti di Conte ci sarebbe anche la compattezza creatasi con lo spogliatoio: c’è libertà di sognare. Lo conferma lo stesso Marino, che vede la lotta Scudetto molto aperta, con una possibile di chiuderla addirittura in anticipo: