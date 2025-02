“Inter abituata”, Napoli: Conte è netto sulla lotta scudetto

Calciomercato Napoli 24 – Antonio Conte ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di prestanzione del match con l’Udinese.

Il Napoli, grazie al ko dell’Inter contro la Fiorentina, è ufficialmente primo da solo in classifica. Con il match di domani contro l’Udiense, tra l’altro, la squadra di Antonio Conte ha l’occasione di poter mettere ancora più pressione ai nerazzurri.

L’Inter, infatti, giocherà lunedì sera allo Stadio San Siro, e proprio contro la Fiorentina che l’ha battuta giovedì scorso per 3-0. Nel frattempo, proprio sulla lotta scudetto, bisogna registrare delle dichiarazioni di Antonio Conte.

Il tecnico partenopeo, esattamente nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro l’Udinese, ha infatti parlato così:

“Dobbiamo pensare solo a noi, questa è una squadra che viaggia molto rasoterra. Sappiamo cosa ci siamo guadagnati e cosa ci dovremo guadagnare. Siamo concentrati, nonostante quello che ci concentra è fuorviante. Non c’è pericolo che il gruppo si monti la traversa. Godiamoci sto viaggio, poi non so dove porterà questo viaggio”.

Antonio Conte ha poi concluso il suo intervento sull’Inter:

“Siamo stati la squadra che è stata più a lungo in vetta. Non dico che ci siamo abituati, ma siamo un po’ più esperti. Non sono io a scoprire la forza dell’Inter. Loro no abituati a lottare per vincere, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e metterci il paraocchi”.