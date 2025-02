Infortunio Buongiorno, c’è la scelta definitiva di Conte: cosa accadrà contro l’Udinese

Ultimissime Napoli – Manca sempre meno al prossima sfida del Napoli contro l’Udinese. Antonio Conte ha già sciolto un importante dubbio di formazione.

Il weekend di Serie A è finalmente iniziato, motivo per il quale la prossima sfida del Napoli è sempre più vicina. Questa volta, al Maradona arriverà l’Udinese di Kosta Runjaic, il quale ha già anticipato di voler dare il tutto per tutto. La sfida sarà tutt’altro che semplice, proprio per questo Antonio Conte avrebbe già preso una scelta importante. Quest’ultima, riguarda da molto vicino Alessandro Buongiorno.

Buongiorno out contro l’Udinese: spazio a Juan Jesus

Il calvario di Alessandro Buongiorno non è ancora terminato. Il calciatore del Napoli è out da oltre un mese a causa di un infortunio alle vertebre che non gli ha permesso di scendere in campo nelle ultime settimane. Ciò nonostante, però, il rientro in campo è più vicino che mai, anche se Antonio Conte ha già le idee molto chiare in vista del prossimo impegno.

Come riportato da “La Repubblica” il tecnico del Napoli scioglierà le riserve nella giornata odierna, anche se le primissime sensazioni lasciano intuire la presenza dal primo minuto di Juan Jesus. Infatti, con ogni probabilità, il brasiliano farà ancora coppia con Amir Rrahmani, come già successo nelle ultime settimane.

Tale scelta sarebbe dettata dalle condizioni attuali di Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, è rientrato dall’infortunio ma al tempo stesso non gode della necessaria condizione fisica. In tal senso, Antonio Conte preferirebbe affidarsi ad uomini pronti vista la delicatezza dei prossimi impegni in casa Napoli.