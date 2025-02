Lotta Scudetto, nuove polemiche sponda Inter: coinvolto anche Conte

Calcio Napoli notizie- Nuove polemiche sponda Inter: arriva un attacco diretto ad Antonio Conte dallo schieramento nerazzurro.

La lotta Scudetto di questa Serie A è sempre più accesa. Il doppio pareggio di domenica scorsa all’ultimo istante a parti inverse (Inter autrice del pari in pieno recupero, Napoli invece ripreso negli istanti finali) ha ancora di più infiammato il dibattito. Come se non bastasse, giovedì è stata recuperata la gara che l’Inter doveva recuperare contro la Fiorentina perdendo con un netto 3-0: sconfitta pesantissima, che consolida ancora di più il primato azzurro su questa Serie A.

L’attacco di Luca Mastrangelo

Gli animi però erano surriscaldati già da un bel po’ di tempo e ne arriva la conferma da un espisodio accaduto sui social. Lo youtuber di nota fede interista Luca Mastrangelo ha infatti attaccato Conte e i tifosi del Napoli per le polemiche di quest’ultimi sull’episodio di ieri in Como-Juventus, dove non è stato punito con il calcio di rigore un tocco di mano in area di rigore di Gatti, scatenando le proteste anche di Cesc Fabregas.

Mastrangelo, però, si è detto sorpreso che tali polemiche siano state alzate anche dai tifosi del Napoli: “Mi è venuto un retropensiero! Numeri uno i napoletani indignati per il rigore non assegnato al Como. Chiagni e fotti a livelli altissimi!”

Mastrangelo cita così direttamente la ben nota frase di Antonio Conte in occasione del post-partita dell’incrocio d’andata fra Inter e Napoli, dove il tecnico azzurrò si infuriò per il mancato intervento del VAR in occasione del rigore concesso all’Inter, affermando che un simile funzionamento della tecnologia in campo fa solo “sorgere retropensieri”.

Scaramucce Inter-Napoli, il confronto fra i due episodi

In più, lo youtuber di fede nerazzurra equipara l’episodio di Como di ieri ad un altro avvenuto proprio nell’incrocio Scudetto dell’andata, dove, similmente a Gatti, Olivera sfiora il pallone con la mano in modo del tutto accidentale mentre contende in velocità il pallone a Lautaro Martinez.

Insomma, l’origine di questo piccolo “astio” nella lotta Scudetto ha radici ben antecedenti rispetto ai risultati delle ultime settimane. Già l’incrocio nella gara d’andata fra le due squadre, con le conseguenti polemiche a fine gara di Antonio Conte, aveva già creato un clima testo fra le due squadre. Quest’ultimo si è innalzato molto nelle ultime giornate dopo che l’allontanarsi dell’Atalanta ha portato Napoli e Inter ad essere le due avversarie più credibili in questa contesa al titolo.