Napoli-Udinese, Conte si gioca il jolly: è tutto confermato

Mercato ultimissime – In vista di Napoli-Udinese Conte ha deciso di giocarsi il jolly per mettere in difficoltà i friulani, in cerca di continuità.

Il Napoli è pronto a mantenere la vetta e dare continuità alla propria scia positiva, nonostante l’intoppo Roma registrato con un pareggio nell’ultima di campionato. Gli azzurri giocheranno domenica sera alle 20:45 contro l’Udinese, galvanizzati dalla sconfitta dell’inseguitrice Inter in casa della Fiorentina, nella giornata di ieri. Conte è sempre stato chiaro su questo: bisogna solo pensare a se stessi. Difficile farlo però per la piazza, che ora è pronta a trascinare la squadra con l’ennesimo sold-out stagionale.

Conte non cambia neanche stavolta: Buongiorno verso il recupero graduale

Il dubbio era e resterà nell’aria fino all’ultimo momento ma secondo quanto rivelato dall’inviato di SkySport, Massimo Ugolini, Conte ha già deciso la formazione.

Juan Jesus è pronto a scendere nuovamente in campo da titolare. Buongiorno è pronto a rientrare in campo, ma le prestazioni positive del brasiliano portano Conte a non correre rischi.

Il tecnico, nelle ultime conferenze stampa, ha dichiarato di come Buongiorno abbia perso molta massa muscolare per via dell’infortunio avuto. Il difensore, per questo motivo, non sarà rischiato.