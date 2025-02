Infortunio Buongiorno, Conte può sorprendere: cosa filtra verso l’Udinese

Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro si appresta a sfidare l’Udinese nel prossimo match di Serie A. Di seguito le ultime sulle condizioni di Alessandro Buongiorno.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, anche se Antonio Conte ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro è fermo ai box da un mese, ma il rientro è più vicino che mai. Non a caso, il tecnico partenopeo avrebbe già deciso cosa fare in vista della sfida contro l’Udinese in programma domenica.

Rebus Buongiorno per Conte: la scelta del tecnico

La 24esima giornata di Serie A inizierà questa sera, ma il Napoli scenderà in campo solo nella giornata di domenica. Ad attendere gli azzurri ci sarà l’Udinese, sempre più a caccia di punti “pesanti”. La sfida sarà tutt’altro che semplice, motivo per il quale Antonio Conte vorrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori.

In modo particolare, in casa Napoli va risolta la “questione” Alessandro Buongiorno. Il calciatore è ormai vicinissimo al ritorno in campo, ma la sua presenza da titolare resta ancora in dubbio. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” l’allenatore starebbe pensando di schierare l’ex Torino nuovamente dal primo minuto, ma al momento nessuna decisone è stata presa.

Infatti, non è da escludere la conferma di Juan Jesus nell’undici titolare. Il difensore brasiliano ha risposto in modo ottimale dopo l’infortunio del compagno, ripagando al meglio la fiducia concessagli. A tal proposito, Napoli-Udinese potrebbe non essere la partita “giusta” per rivedere Alessandro Buongiorno dal primo minuto in campo.