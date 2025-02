Napoli, patto a sorpresa: svelati i dettagli

Calcio ultimissime – Svelati i dettagli di un patto a sorpresa concordato nello spogliatoio del Napoli, ora i calciatori sono concentrati alla prossima sfida

Sognare sì, ma sempre restando con i piedi a terra. Il Napoli ora ha bisogno di restare sulla scia dell’entusiasmo creato soprattutto dal pubblico partenopeo – sempre presente e caloroso – ma senza calare l’attenzione. Le prossime tre sfide sono molto importanti perché conducono allo scontro diretto contro l’Inter, in programma ad inizio marzo. Conte su questo è l’uomo giusto, non a caso scelto per ripartire, di trasmettere calma alla squadra e continuare a sognare allo stesso tempo.

Il gruppo capisce il momento, ma è concentrato: il retroscena da Castel Volturno

Un interessante retroscena giunto fuori da Castel Volturno, casa principale del Napoli, ha incrementato la foga dei tifosi in vista del prosieguo della stagione. Come riportato da SportMediaset, gli azzurri hanno stretto un patto da rispettare.

Il Napoli quest’oggi è sceso in campo per preparare la sfida di domenica contro l’Udinese. La squadra – si legge da SportMediaset – non si è lasciata influenzare dalla sconfitta dell’Inter di ieri sera. Nessuna esaltazione del primo posto in solitaria quindi.

L’obiettivo di Conte e calciatori è quello di trasformare la delusione della partenza di Kvara – non rimpiazzato con un top player – in motivazione, in modo tale da cercare di trionfare e salire nuovamente sul tetto d’Italia. La scorsa stagione sarà sempre uno dei principali motivi per cui non abbassare mai la guardia.