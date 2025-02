Sorpresa Napoli, l’addio è confermato: l’annuncio non lascia dubbi!

Calciomercato – Il Napoli potrebbe concretizzare l’ennesima cessione. L’annuncio riguardante un azzurro è stato molto chiaro.

Il mercato invernale del Napoli è stato ricco di sorprese. La società azzurra, è stata costretta a fare i conti con una situazione molto complessa a causa dell’improvvisa cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Al tempo stesso, però, il georgiano non è stato l’unico colpo in uscita. Infatti, ci sono state altre operazioni in prestito che però potrebbero diventare colpi a titolo definitivo. Nelle ultime ore, è arrivato un annuncio molto importante proprio su un giocatore di proprietà del club partenopeo.

Zerbin potrebbe restare al Venezia: l’idea

Alessio Zerbin sta proseguendo la propria carriera con la maglia del Venezia. Nella prima parte di stagione, il giovane azzurro non ha trovato spazio alla Corte del Vesuvio, ancor più a causa delle scelte ormai “fisse” di Antonio Conte. A tal proposito, nella sessione invernale di calciomercato, la dirigenza ha optato per la cessione in prestito.

Il classe 1999 è approdato in Laguna, dove ha trovato Eusebio Di Francesco ad accoglierlo e una società che crede fermamente nelle sue qualità. Sebbene sia passate solo poche settimane, Zerbin è diventato già “intoccabile” con la maglia del Venezia, motivo per il quale il futuro potrebbe essere lontano da Napoli.

A tal proposito, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa analizzando proprio il futuro di Alessio Zerbin. Dal Veneto sono arrivate notizie sorprendenti per il giocatore, il quale potrebbe non vestire mai più la maglia del Napoli.

Il DS del Venezia “blinda” Zerbin: le parole

Alessio Zerbin gode della fiducia del Venezia dopo l’operazione in prestito conclusa con il Napoli. Il calciatore è arrivato in Laguna grazie ad un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza fissato per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Tale operazione potrebbe concretizzarsi proprio come sottolineato da Filippo Antonelli nella giornata odierna. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo quasi tutti giocatori di proprietà, ma se dovessimo centrare la salvezza avremmo la possibilità di trattenere anche giocatori arrivati a gennaio, come ad esempio Zerbin. Tale operazione ha dimostrato che il Venezia ha ottimi rapporti con i grandi club, motivo per il quale l’arrivo in Laguna di Alessio (Zerbin) sottolinea l’importanza dell’operazione”.

Quindi, le parole del direttore sportivo del Venezia sono un chiaro messaggio al Napoli. Ovviamente, ad incidere sull’operazione sarà la classifica finale della Serie A che sancirà la salvezza o la retrocessione dei veneti.