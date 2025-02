Napoli, Okafor non ci sta: il messaggio è una manna – VIDEO

Ultimissime calcio – Il messaggio lanciato da Okafor alla sua presentazione con il Napoli è una manna, ora i tifosi si aspettano una risposta sul campo

Il Napoli è pronto ad accogliere anche sul campo Noah Okafor arrivato durante il gong finale del calciomercato invernale, che ha portato con sé diverse critiche. Trovare un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia non è stato facile e non lo sarà in estate – in caso di non riscatto di Okafor – proprio per via del suo potenziale. L’esterno arrivato dal Milan ora si prepara ad entrare nei cuori dei tifosi, per sopperire a questa dura partenza arrivata. La sua condizione fisica non è delle migliori, ma già oggi il calciatore si è allenato sotto la guida di Conte ed è pronto a scendere in campo.

Okafor non vede l’ora di cominciare: presto il debutto

Lo svizzero è entusiasta dei suoi primi giorni a Napoli ed oggi ha cominciato ad allenarsi con i compagni in vista del match contro l’Udinese, in programma domenica sera al ‘Maradona‘.

Okafor si è raccontato nei giorni scorsi al suo arrivo ai canali ufficiali del Napoli: “Posso rendere di più in posizione di ala sinistra, ma riesco a giocare anche con due attaccanti”.

Sul suo primo approccio con la squadra: “Vogliamo giocare con un pressing alto e dinamico. Qui la fase difensiva è molto importante per aiutare la squadra a fare bene. Il mio obiettivo è sempre quello di vincere il campionato e noi possiamo avere successo. Voglio tornare il prima possibile al mio livello per fare bene. Non vedo l’ora di cominciare”.

Inoltre, in serata, il calciatore ha postato un video sui propri profili social in merito alla sua nuova esperienza al Napoli: “” – dice lo svizzero. Ora la decisione di schierarlo in campo aspetterà a Conte, con il calciatore che scalpita a giocare qualche minuto già domenica.