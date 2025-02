L’Inter resta a -3 dal Napoli: la reazione sui social di Tancredi Palmeri è imperdibile – IL POST

Ultime calcio Napoli – L’Inter perde per 3-0 a Firenze contro la Fiorentina e non guadagna punti sugli azzurri nel recupero di Serie A. Tancredi Palmeri commenta il tutto sui social.

Serata, difatti, da incorniciare per il Napoli calcio: le ultime notizie che arrivano da Firenze, con la Fiorentina che ha battuto per 3-0 l’Inter nel recupero disputato questa sera, parlano di un club, quello azzurro, che ora resta a più tre lunghezze proprio sui nerazzurri. Chiaramente, da qui al termine della stagione manca ancora tanto, ma è chiaro che ciò potrebbe rappresentare una tappa importante per il prosieguo della stagione, considerando che in una lotta al vertice come quella tra l’Inter e il Napoli ogni dettaglio può avere un peso specifico enorme.

I vari addetti ai lavori e opinionisti già stanno palesando il proprio punto di vista e non manca chi sottolinea il fatto che questo risultato sia un potenziale assist importante per gli uomini di Antonio Conte, che intanto stanno preparando la prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Udinese (clicca qui per gli ultimi dettagli). A esprimere la proprio opinione è stato il giornalista Tancredi Palmeri, che in queste ore è stato protagonista di diverse polemiche proprio tra i tifosi partenopei in merito al siparietto della chiusura del mercato di gennaio (clicca qui per vedere le immagini).

Serie A, il Napoli resta a +3 dall’Inter: Palmeri sicuro: “A Firenze ritrovano uno Scudetto”

Il Napoli sorride alla vittoria pesante della Fiorentina per 3-0 contro l’Inter: un risultato, quello del recupero, che consente agli azzurri di restare a più tre lunghezze in classifica sulla compagine allenata da Simone Inzaghi.

A commentare tale scenario è il giornalista Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X ufficiale si è sbilanciato così:

“A Firenze il Napoli ha lasciato uno scudetto. A Firenze il Napoli ne ritrova uno”.

Il riferimento di Palmeri va a quel famoso Fiorentina – Napoli 3-0 che segnò la fine dei sogni Scudetto nell’ultima stagione in azzurro del tecnico Maurizio Sarri.

Di seguito, il post del giornalista:

A Firenze il Napoli ha lasciato uno scudetto. A Firenze il Napoli ne ritrova uno#FiorentinaInter — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 6, 2025

Fiorentina – Inter 3-0: sliding doors del campionato?

Il 3-0 inflitto dalla Fiorentina all’Inter può essere un potenziale sliding doors di poco conto in vista del prosieguo di stagione, in cui il Napoli coltiva il grande sogno di poter rimettere le mani sullo Scudetto.

All’Artemio Franchi non c’è stata storia, con le reti di Ranieri e Moise Kean (doppietta) che hanno punito un’Inter apparsa fin troppo brutta per essere quella a cui il campionato è abituata a vedere. Sorride, e non potrebbe essere altrimenti, Antonio Conte con il suo Napoli.