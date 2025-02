Napoli-Udinese, manca poco per il sold out: gli ultimi biglietti disponibili

Biglietti Napoli Udinese – Manca davvero poco per il sold out allo stadio Diego Armando Maradona per la prossima giornata del campionato di Serie A contro i friulani.

Archiviato un calciomercato molto particolare, in casa azzurra si ritorna a pensare nuovamente il campionato. La prossima sfida di campionato della SSC Napoli è in programma contro l’Udinese, match che andrà in scena domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, per cui si sta dando la caccia gli ultimi biglietti ancora disponibili. L’obiettivo è quello di tenere il passo della vetta, in attesa di capire quale sarà il risultato della sfida di recupero tra la Fiorentina e l’Inter ora in corso (in caso di vittoria, i nerazzurri andrebbero a pari punti con la compagine guidata da Antonio Conte).

I tifosi del club partenopeo sono consapevoli dell’importanza del momento e sono pronti a rispondere presenti nella serata di domenica: allo stadio Diego Armando Maradona, ormai, il sold out è ormai a un passo. In queste ore è lecito aspettarsi che si arrivi al tutto esaurito, a disposizione di come la squadra azzurra goda di tutto l’affetto e il supporto da parte della piazza.

Napoli Udinese, pochi biglietti a disposizione: i settori ancora liberi

Quanti tifosi ci saranno allo stadio Diego Armando Maradona per la prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Udinese? Le ultime notizie parlano di un impianto che, con ogni probabilità, sarà totalmente pieno, in linea con le ultime uscite dei partenopei a Fuorigrotta.

Stando a quanto si apprende da TicketOne, sono soltanto due i settori ancora disponibili:

Tribuna Posillipo Premium

Tribuna Posillipo

Esauriti, dunque, il resto dei settori del Diego Armando Maradona, pronto a essere colorato di azzurro per dare il sostegno dovuto ai propri beniamini, che intendono ritornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Roma, nell’ultimo turno di Serie A.

News SSC Napoli, le ultime in casa azzurra

Come arriva il Napoli alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese? L’attesa più grande è quella per Alessandro Buongiorno, che ha possibilità di poter ritornare in campo dal primo minuto.

Con ogni probabilità, sarà convocato anche il neo acquisto Noah Okafor, arrivato in azzurro con la pesante responsabilità di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, accasatosi al Paris Saint Germain nelle ultime settimane.