Napoli, pronti tre rinnovi imminenti: i dettagli sui nuovi accordi

Calciomercato Napoli Ultimissime – La dirigenza partenopea starebbe preparando tre rinnovi imminenti di calciatori titolarissimi: tutti i dettagli sugli accordi

Per il calciomercato Napoli ultimissime arrivano direttamente sul tema rinnovi. Una volta terminata la campagna acquisti invernale, è tempo di voltare pagina e concentrarsi sul futuro. In primo luogo, bisognerà pensare al campo, dato che ci sono 15 partite ancora da giocare e la corsa scudetto è apertissima. Da questa sera si conoscerà il reale distacco con l’Inter, che potrebbe persino essere appianato del tutto.

A questo aspetto ci penserà Antonio Conte, che lavorerà intensamente con la squadra per riuscire a rendere al massimo in una serie di finali che decideranno l’esito di questo campionato bello e intenso. Fuori dal terreno di gioco, invece, ritornerà in azione il direttore sportivo Giovanni Manna, che sta lavorando sulla questione rinnovi, per evitare che si creino altri casi spiacevoli in rosa.

Da Olivera a Meret: le ultime sui rinnovi del Napoli

Solamente pochi giorni fa, vi avevamo riportato un nostro focus sulla situazione legata ad Alex Meret. Il portiere è in scadenza di contratto al 30 giugno prossimo e già da 2 giorni è libero di poter accordarsi a parametro zero con qualsiasi altra società. Un pericolo, però, che potrebbe presto svanire, dato che la dirigenza del Napoli ha tutte le intenzioni a prolungare l’accordo con il giocatore friulano, almeno per un altro anno.

Lo stesso Giovanni Manna ha ribadito che il calciatore vuole rinnovare e che le parti non sono lontane. L’ultimo appuntamento c’è stato lo scorso dicembre, con la promessa di rivedersi post mercato per riparlare. Anche Federico Pastorello, agente del portiere, ha confermato tutto.

Chi ha, di fatti, praticamente trovato l’accordo definitivo è Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è uno dei protagonisti di questa prima metà di stagione e con il giocatore c’è l’intesa totale. Nel caso del 27enne, si prospetta un prolungamento per almeno altre due o tre stagioni. Infine, Zambo Anguissa, che nel 2022 ha rinnovato fino al 2025, ma con un’opzione di rinnovo fino al 2027. Sarà sicuramente esercitata, ma l’intenzione è quella di arrivare alla firma di un nuovo contratto, magari per altre due stagioni, con un aumento importante dell’ingaggio.

Per il centrocampista c’è meno fretta, esattamente come per Olivera, ma l’intenzione è di chiudere comunque presto le operazioni per evitare qualsiasi tipo di problematica. Basta errori, sono già stati commessi nel passato come nel caso di Kvaratskhelia, il cui addio si è trasformato quasi in un ricatto nei confronti del Napoli.