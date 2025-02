Meret in scadenza, da domani può accordarsi con altri club: cosa farà il Napoli

Ultime Calcio Napoli – Alex Meret è in scadenza nel 2025 e da domani potrà accordarsi con qualsiasi altro club: cosa farà la dirigenza partenopea

Per le ultime calcio Napoli novità relative al futuro di Alex Meret. Il portiere sta vivendo una stagione super, forse la migliore della sua carriera, ma il contratto che lo lega al club azzurro è in scadenza. Il 30 giugno prossimo, infatti, si concluderà l’accordo tra il giocatore e la società e non sono stati mossi ancora dei passi concreti per decidere che strada prendere per il futuro.

Meret sta superando le prestazioni dell’annata scudetto e anche nella gara di ieri contro la Roma è stato decisivo con un intervento su N’Dicka. L’ennesima parata importante del suo campionato, che lo sta vedendo come un assoluto protagonista. Per qualità di interventi e continuità di rendimento, il friulano è senza dubbio il migliore nel suo ruolo, fin qui, in Serie A dall’inizio della stagione.

Meret, contratto in scadenza: le ultime sul rinnovo

Nonostante questo super rendimento, però, il contratto di Meret resta in scadenza tra 4 mesi e mezzo. A partire da domani, 4 febbraio, il giocatore potrà accordarsi con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. Un pre-accordo lecito, dato che i portiere sarà libero di contrattare con le società più interessate a lui. Questo, ovviamente, non vuol dire che lo farà obbligatoriamente, ma sarebbe suo diritto.

Ma il Napoli quali intenzioni ha? Già negli scorsi mesi vi abbiamo riportato di come la dirigenza sia intenzionata ad allungare il contratto di Meret, alzando anche il suo ingaggio. Discorsi aperti in autunno con l’agente Federico Pastorello, ma che non hanno trovato conferme con i fatti.

A partire da domani, i dialoghi potrebbero riaprirsi. Bisogna assolutamente evitare che un un classe ’97 possa lasciare il Napoli gratis. Servirà un incontro tra le parti per trovare il giusto accordo tra domanda e offerta. La possibilità è che Meret rinnovi almeno per un’altra stagione, poi si vedrà. Spazio, dunque, alle trattative, ci auguriamo meno problematiche di quelle che hanno coinvolto Osimhen o come quelle legate al mercato in entrata di gennaio, per cui ogni colpo si è trasformato in una telenovela.