Buongiorno, ancora dubbi per Conte contro l’Udinese: cosa filtra sulle condizioni del difensore

Calcio Napoli Ultimissime – Come sta Alessandro Buongiorno? Emergono ancora dei dubbi per Antonio Conte sulle condizioni del difensore in vista dell’Udinese

Per il calcio Napoli ultimissime arrivano anche sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore si è infortunato alla schiena a metà dicembre e dopo quasi due mesi sembrerebbe pronto per tornare realmente a disposizione di Antonio Conte. Contro la Roma, il centrale si è seduto in panchina ed emergono dubbi sul suo impiego per la partita contro l’Udinese di domenica.

L’infortunio subito dall’ex Torino è stato anche più grave del previsto. Il suo rientro, infatti, era stato pronosticato tra la gara contro l’Atalanta e quella con la Juventus, mentre solamente all’Olimpico è riuscito ad essere almeno convocato. Non si sono voluti correre rischi, per evitare possibili conseguenze ancora più gravi. C’è ancora una metà di stagione da giocare e il Napoli ha bisogno di tutti al meglio delle proprie condizioni.

Buongiorno, tra panchina e titolarità: il dubbio di Conte

Non ci sono dubbi sulla convocazione di Alessandro Buongiorno. Il vero punto di domanda per Antonio Conte è l’utilizzo del calciatore contro i friulani. Il centrale, infatti, potrebbe tornare anche in campo dal primo minuto al Maradona, ma il ballottaggio con un ottimo Juan Jesus è ancora apertissimo. Il calendario del Napoli prevedrà le sfide contro Lazio, Como e Inter nelle prossime tre settimane e sarà in quel momento che il ritorno del difensore sarà determinante.

Ecco perché, nella sfida casalinga contro i bianconeri, non si esclude che Juan Jesus possa ancora partire dal primo minuto. Gli allenamenti in programma da qui alla sfida di domenica daranno maggiori risposte a Conte. Se il tecnico dovesse verificare che Buongiorno è pienamente recuperato, allora l’ex granata tornerà a mettere minuti nelle gambe già tra 3 giorni, ma se così non fosse, non si può escludere solamente un suo ingresso in campo nel finale o addirittura un’altra panchina per 90 minuti.