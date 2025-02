Saint-Maximin, il retroscena di Manna sulla trattativa: “Abbiamo fatto un errore”

Ultimissime Napoli- Manna svela i retroscena dietro agli affari saltati di questo mercato: la sua risposta su Saint-Maximin.

Giovanni Manna è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per spiegare un po’ cosa non è andato in questo calciomercato così tanto convulso. Tante sono state le critiche nei confronti delle mosse del Napoli, ritenute tardive o comunque sbagliate. L’acquisto di Okafor per sostituire Kvaratskhelia è piaciuto davvero a pochi, così come la confusionarietà dimostrata nelle scelte degli obiettivi.

Si può dire con poco dubbio infatti che Okafor sia stato il piano D del Napoli, a seguito che sono saltate le trattative per Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin.

La rivelazione di Manna su Saint-Maximin

Manna ha risposto anche in merito a quest’ultimo, individuando forse il suo errore più grande in questo mese di gennaio:

“C’era l’accordo con il club, ma poi ci sono state richieste particolari dall’Arabia che poi non potevamo di certo rispettare. Magari l’errore è stato proprio quello di concentrarsi prima su profili più alti e poi su casi del genere”.

Manna, insomma, fa autocritica in relazione ad un inserimento tardivo per l’esterno di proprietà dell’Al Ahli, che non ha permesso di chiudere in tempo tutte le qeustioni burocratiche per il suo acquisto. La trattativa, infatti, sembra essere saltata più per un fattore temporale.

L’errore, quindi, è stato quello di non tuffarsi su un profilo come il suo un po’ prima, continaundo ad insistere su piste che invece erano evidentemente complicate sino alle ultime ore di mercato, cambiando obiettivo quando oramai il tempo era davvero limitato.

Manna su Garnacho e Adeyemi

Discorso ben diverso rispetto a quelli relativi a Garnacho e Adeyemi, le quali sono semplicemente state trattative enormemente complesse che hanno incontrato difficoltà quasi impossibili da superare, così come ammesso da Manna: