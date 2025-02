Sorpresa Napoli, due big nel mirino del DS Manna: sarà assalto in estate!

Ultime Calcio Napoli – Il club azzurro, dopo un deludente mercato invernale, starebbe già lavorando ai prossimi colpi in vista della sessione estiva.

Il mercato invernale ha portato via al Napoli alcune certezze. L’addio di un talento come Khvicha Kvaratskhelia lascia moltissimi interrogativi, ancor più perché il georgiano venduto per circa 75 milioni di euro non è stato rimpiazzato a dovere. La scelta della società di non investire gran parte dell’incasso su un profilo “valido” ha lasciato non pochi quesiti. Oggi, però, sono emersi nuovi dettagli che sottolineano come effettivamente la dirigenza stia lavorando ai nuovi acquisti.

Sarà Zhegrova l’erede di Kvaratskhelia: l’assalto arriverà in estate!

La sessione invernale di calciomercato è appena terminata, ma in casa Napoli è tempo di lavorare in vista dei prossimi mesi. Gli azzurri si giocheranno lo Scudetto fino alla fine del campionato, ma la dirigenza deve assolutamente focalizzarsi anche sul futuro. Non a caso, come riportato da “Calciomercato.com” il DS Manna avrebbe già scelto l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, con quest’ultimo che ormai veste la maglia del PSG.

Con ogni probabilità, il colpo sull’esterno porterà il nome di Edon Zhegrova. Il calciatore di proprietà del Lille ha attirato da tempo l’attenzione del club azzurro, anche se non c’è mai stato alcun affondo. Il kosovaro è nel mirino del DS Manna, il quale starebbe già iniziando a lavorare alla trattativa per garantire ad Antonio Conte un esterno dalle ampie qualità.

Naturalmente, però, bisognerà anche vedere il rendimento di Noah Okafor. Quest’ultimo, è arrivato in prestito dal Milan con il diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Per lo svizzero, si tratta di una ghiottissima chance che vorrà senza dubbio sfruttare. Infatti, qualora il rendimento dovesse essere esaltante, il Napoli potrebbe seriamente pensare di acquistarlo a titolo definitivo. Ad oggi, tale opzione appare piuttosto complessa ma nel calciomercato non è mai detta l’ultima parola.

Zhegrova e non solo: c’è Sudakov per il centrocampo

Il mercato estivo del Napoli sarà certamente più entusiasmante di quello invernale. Dopo esseri limitata a tappare alcuni “buchi”, la dirigenza azzurra potrebbe tornare ad essere la regina del mercato nella prossima estate. Come riportato da “Calciomercato.com” uno dei colpi del mirino è legato a Georgiy Sudakov.

Il centrocampista ucraino è da diverso tempo nel mirino del Napoli, ma le richieste dello Shakhtar Donetsk sono molto elevate. Infatti, il classe 2002 è tra i migliori prospetti presenti in Europa, motivo per il quale potrebbe servirà anche un’offerta da ben 50 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.