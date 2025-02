Conte e De Laurentiis già al bivio? La Repubblica sgancia la bomba: cosa sta succedendo

Napoli Calcio Ultimissime – La situazione in casa Napoli può diventare più complessa del previsto. La Repubblica ha analizzato il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

L’annata del Napoli è iniziata e prosegue per il meglio. Nessuno all’inizio della stagione si aspettava gli azzurri in vetta alla classifica, ma il lavoro di Conte ha già raccolto i propri frutti. A complicare le cose, però, ci ha pensato il mercato di gennaio che ha “strappato” via al tecnico Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo ora veste la maglia del PSG, ma intanto alla Corte del Vesuvio non è arrivato un sostituto “adeguato”. Non a caso, sarebbero nate le prime polemiche tra i tifosi e non solo.

Il mercato “complica” i rapporti tra ADL e Conte: l’analisi di Repubblica

Il Napoli, prima dell’arrivo di Antonio Conte, aveva una faccia totalmente diversa. L’attuale tecnico azzurro ha firmato il proprio contratto dopo un’annata da dimenticare per gli azzurri, i quali chiusero al decimo posto in classifica. Tale messaggio, ancora oggi, viene sempre ripetuto dall’allenatore per sottolineare la grandezza del lavoro fin qui svolto. Al momento, i partenopei sono in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter (cosa alquanto improbabile quasi otto mesi). Eppure, il Napoli è vivo e non intende mollare.

L’ambiente è vivo, i calciatori sono desiderosi di vincere e la società prosegue il proprio lavoro. Come riportato da “La Repubblica” a “rovinare” tutto potrebbe esser stata la sessione invernale di calciomercato. Quest’ultima, da sempre “beffarda” ha portato via al Napoli Khvicha Kvaratskhelia, il quale è stato sostituto da Noah Okafor (in prestito dal Milan).

Il quotidiano, sottolinea come effettivamente la rosa azzurra si sia indebolita nelle ultime settimane. Secondo “La Repubblica” si è trattato di un atto di autolesionismo, il quale sarebbe stato dettato dalle visioni differenti che hanno il presidente De Laurentiis e il mister Antonio Conte. Infatti, il patron ha scelto di puntare su talenti emergenti, come ad esempio Luis Hasa arrivato dal Lecce.

Conte e gli “avvisi” alla società

I nomi sondati dal Napoli nel corso della sessione invernale di calciomercato son stati diversi. Partendo da Garnacho, passando per Adeyemi fino poi ad arrivare a Okafor, poi divenuto un calciatore azzurro. Come riportato da “La Repubblica” Antonio Conte a più battute a ripetuto tali parole: “Facciamo operazioni come dio comanda o lasciamo perdere”.

In realtà, però, la direzione intrapresa è stata ben diversa. La caccia ad Alejandro Garnacho è stata vana, ancor più viste le richieste smisurate del Manchester United. Non a caso, secondo il quotidiano sopracitato, i due massimi protagonisti del Napoli potrebbero e dovrebbero parlarsi “da amici”, ancor più visti i prossimi tre anni di contratto.