Ribaltone Napoli, annuncio a sorpresa: è cambiato tutto

Napoli calciomercato ultimissime – Dopo il termine del calciomercato invernale, di fatto, giunge un annuncio a sorpresa che ha cambiato tutto.

Oramai in casa Napoli il calciomercato è giunto al termine e con sé ha portato non solo colpi di scena, ma anche diversi malumori tra i tifosi. Tra le varie cessioni e gli acquisti prodotti in questa finestra di mercato non tutte le operazioni hanno lasciato una nota positiva, in particolar modo ciò che è accaduto nelle ultime ore.

D’altra parte,però, arriva un annuncio a sorpresa che ha cambiato letteralmente tutto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Napoli, Bellinazzo: “Ho apprezzato il gesto di Manna nel metterci la faccia”

Marco Bellinazzo ha speso alcune parole in merito alla conferenza stampa trattenuta dal dirigente sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo hanno avuto prettamente il compito di intervenire e chiarire alcuni aspetti relativi all’ultima sessione di calciomercato.

ll noto giornalista de ‘IlSole24Ore’, dunque, ha elogiato questo gesto di Giovanni Manna nel “mettere la faccia” in questa occasione, gesto per nulla scontato.

“La valutazione sul mercato di gennaio del resto è meno negativa se si guarda nell’insieme a quello estivo 2024 e al prossimo, alla luce del percorso di rifondazione del club” .

Marco Bellinazzo ha poi sottolineato che per una società economicamente sana è stato giusto non farsi prendere dal momento e dall’ansia e sborsare cifre da capogiro (che sono ancora fuori portata per l’Italia).

Bellinazzo: “L’unico errore del Napoli è stato…”

Nel post pubblicato sui social da parte del giornalista del Il Sole 24 Ore viene citato anche un episodio che secondo quest’ultimo ha rappresentato l’unico errore di questo calciomercato da parte della società partenopea.