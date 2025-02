Verso Napoli-Udinese, retroscena importante su Buongiorno: Conte ha deciso!

Notizie Calcio Napoli – Il club azzurro si appresta a sfidare l’Udinese nella prossima giornata di Serie A. Intanto, sono emersi dettagli su Alessandro Buongiorno.

La stagione del Napoli prosegue per il meglio, anche se la battuta d’arresto contro la Roma non ha entusiasmato i tifosi, i quali assaporano già un importante vantaggio sull’Inter. In pochi minuti, però, la situazione è cambiata creando non pochi problemi agli uomini di Antonio Conte. Ad oggi, il tecnico vanta una squadra importante che potrebbe aumentare ancor più la propria forza grazie al rientro di Alessandro Buongiorno.

Buongiorno pronto al rientro: sarà titolare al Maradona

Il calvario è finalmente terminato: Alessandro Buongiorno tornerà a disposizione di Antonio Conte. Sono state settimane molto difficili per il difensore azzurro, il quale ha dovuto fare i conti con un infortunio molto delicato. Infatti, in seguito ad una caduta, l’ex Torino ha subito la frattura ai processi traversi di due vertebre lombari. Tale problema ha costretto Antonio Conte a privarsi del giocatore per diverse partite.

Ad oggi, però, il peggio è passato. Non a caso, come riportato da “Il Corriere dello Sport” Alessandro Buongiorno è pronto per il ritorno in campo. Il prossimo impegno degli azzurri sarà domenica sera contro l’Udinese alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Con ogni probabilità, al centro della difesa ci sarà nuovamente il centrale italiano che prenderà il posto di Juan Jesus.

Il brasiliano ha rimpiazzato al meglio il compagno infortunato, ma tutto sommato è a conoscenza delle gerarchie di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha lavorato e non poco sulla fase difensiva azzurra, motivo per il quale sarà lieto di rivedere la coppia Buongiorno-Rrahmani in vista dei prossimi impegni.