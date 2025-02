L’ex azzurro spiazza tutti e dà la sua sentenza sul mercato del Napoli: le parole hanno lasciato i tifosi senza parole.

Il dibattito è ormai aperto da ore: il Napoli è uscito rinforzato o indebolito dal mercato? La domanda che si stanno ponendo tifosi ed addetti ai lavori, considerando quanto fatto da Giovanni Manna nel corso di queste settimane.

Gli arrivi di Scuffet, Hasa, Billing e Okafor, in contemporanea le partenza di Caprile, Zerbin, Folorusho e Kvara, uno ricambio di calciatori che ad oggi sembra non soddisfare la piazza.

Per molti, di fatto, il lavoro di Manna non è stato sufficiente. Eppure, c’è chi è andato controcorrente: c’è un ex azzurro, infatti, che si è espresso sul mercato del Napoli spiazzando anche gli stessi tifosi.

Ultime Napoli Calcio – L’ex azzurro Sergio va controcorrente

Raffaele Sergio, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Udinese e Torino, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio, dando la sua chiave di lettura sul mercato del Napoli e ponendosi totalmente in controtendenza rispetto a quanto detto dai tantissimi tifosi ed addetti ai lavori nelle ultime ore.

“Io credo che ne esca rinforzato, anche perché ha trovato un equilibrio di gruppo. Conte ha valorizzato i suoi giocatori al 300%, calciatori che fino a sei mesi fa erano fermi e che adesso sono sulla bocca di tutti. Quindi il gruppo, secondo me, ne esce molto vincente da questo mercato e da questi sei mesi piuttosto caotici”, ha detto l’ex azzurro Sergio.

“Non parlo solo dal punto di vista tecnico, ma anche della gestione dei giocatori scontenti: in questi casi bisogna trovare soluzioni. Il caso Kvaratskhelia è un esempio chiaro di come, purtroppo, il denaro stia dominando il calcio negli ultimi anni. I sentimenti sono stati messi da parte e le regole del mercato sono diventate un problema. Qui il mercato chiude a febbraio, ma a pochi chilometri di distanza si può ancora acquistare. Conte, secondo me, è contentissimo che la finestra di mercato sia terminata”, le sue parole.