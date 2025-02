Napoli, Okafor non si nasconde: l’annuncio fa esultare tutti

Notizie calcio Napoli – Dopo essere arrivato in prestito dal Milan, Noah Okafor ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti.

Il Napoli di Antonio Conte ha visto sfiorare agli ultimi minuti il successo contro la Roma. Dopo il gol realizzato da Leonardo Spinazzola nel primo tempo, infatti, la squadra di Claudio Ranieri ha pareggiato al 92′ con Angelino. Archiviato il match contro i giallorossi, i partenopei sono ora attesi dalla gara di domenica contro l’Udinese.

Ma in questi ultimi giorni in casa Napoli si è parlato moltissimo di calciomercato. Lo stesso Giovanni Manna ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato quello che è successo in questo mese di gennaio. L’unico arrivo è stato quello in prestito di Okafor. Proprio quest’ultimo ha rilasciato le sue prime parole da giocatore partenopeo.

Napoli, Okafor: “Voglio dare il mio contributo per vincere il campionato”

L’ex Milan, esattamente ai canali ufficiali del club azzurro, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Per me è davvero importante essere in questa squadra. Ho parlato con il tecnico. Lui è uno dei migliori allenatori al mondo. Con il mister è veramente un piacere allenarsi con lui ed imparare”.

Noah Okafor ha poi concluso il suo intervento: