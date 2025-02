Napoli, altro retroscena su Rafa Marin: l’analisi è chiara

Ultimissime Napoli – Retroscena sul difensore Rafa Marin. L’analisi è chiara e ciò che spunta lascia senza parole.

Con il calciomercato abbandonato alle spalle, in agguato vi sono i diversi retroscena che hanno animato ancor di più le diverse operazioni puntate in questa fase invernale. Spunterebbe, proprio uno di questi nelle ultime ore, su Rafa Marin calciatore spagnolo attualmente vigilante nella rosa del Napoli. Il calciatore è stato oggetto di diversi discorsi in queste ultime giornate ma in particolar modo uno tra questi ha rivelato un retroscena clamoroso che ha suscitato scalpore. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Napoli, parla il DS del Villarreal: “Abbiamo mostrato interesse per Rafa Marin”

Nella giornata odierna il DS del Villarreal, Miguel Angel Tena, è intervenuto argomentando sulle varie questioni legate al mercato del proprio club facendo riferimento anche a Rafa Marin, difensore del Napoli. Il DS ha rivelato l’interesse profondo nei confronti del calciatore. Tutto dipendeva dalla squadra partenopea alla ricerca del sostituito, ma ciò non è avvenuto e di conseguenza il termine è scaduto.

Miguel Angel Tena ha tenuto a sottolineare che la situazione ora è del tutto cambiata perchè in rosa ci sono a disposizione diversi calciatori.

Manna su Rafa Marin “Abbiamo investito su di lui”

Anche il DS del Napoli Giovanni Manna ha speso, durante la conferenza stampa sul mercato dei partenopei, parole riguardanti il difensore Rafa Marin. É stato fatto un investimento su di lui – recita il DS- e deve ambientarsi e capire che anche se sono passati 6 mesi c’erano i documenti già pronti con il Villarreal dato che il tecnico lo reclamava.

Sottolinea anche che non ci sono stati modi per prenderne un altro e pertanto Rafa Marin deve lavorare duramente tutti i giorni. “Siamo questi e giochiamo in 11 ma in realtà siamo tutti” chiosa così Giovanni Manna.