“Chi insulta il presidente del Napoli si deve vergognare”, Chiariello non le manda a dire

Napoli calcio ultimissime – Il noto giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune parole che hanno davvero spiazzato tutti.

Dopo aver pareggiato 1-1 domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri, il Napoli è atteso da un altro match importante. Domenica prossima, infatti, il team partenopeo ospiterà al Maradona l’Udinese.

Gli azzurri, di fatto, devono assolutamente vincere per cercare di mantenere la vetta della classifica. Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Udinese, in casa Napoli bisogna segnalare la lunga conferenza stampa di questa mattina di Giovanni Manna sulla sessione invernale di calciomercato appena terminata. Proprio sulle parole del direttore sportivo partenopeo bisogna segnalare un commento che ha spiazzato tutti.

Umberto Chiariello difende la conferenza stampa di Manna

Umberto Chiariello, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“La conferenza stampa di Manna, non è stata un autogol. A Napoli non si è mai fatta. Quello che è successo oggi è la dimostrazione di quanto il club sia migliorato dal punto di vista comunicativo. Manna ha spazzato via tutte le bugie”.

Il noto giornalista ha poi concluso il suo intervento:

“Il direttore sportivo azzurro ha confessato di essere stato troppo presto su alcuni importanti e di essersi mosso in ritardo sugli obiettivi che poi non stati presi. Manna ha saputo ripristinare tutte le verità. Chi insulta il presidente si deve vergognare. Come si fa ad insultare un presidente primo in classifica”.

Napoli, Noah Okafor: “Per me è davvero importante essere qui. Voglio tornare in forma”

Queste parole di Umberto Chiariello faranno sicuramente discutere, visto il fortissimo attacco fatto ai detrattori di De Laurentiis. Ma la piazza partenopea, nel frattempo, è rimasta felice delle prime parole di Noah Okafor da giocatore del Napoli.

Il calciatore svizzero, esattamente ai canali ufficiali del club, ha infatti rilasciato queste affermazioni così nette: