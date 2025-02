Retroscena Conte: aveva fatto una richiesta al Napoli per il mercato

Ultime calcio Napoli- Arriva un retroscena su Antonio Conte: aveva fatto una richiesta al club per il mercato di gennaio.

Il Napoli chiude un mercato di gennaio che ha lasciato delusi la maggior parte dei tifosi. Ci si aspettava infatti un colpo di rilievo per sostituire Kvartatskhelia e invece è arrivato soltanto Noah Okafor come opzione last minute. Chiato che l’attaccante svizzero non fosse il piano A del mercato azzurro: Manna, invece, si è trovato costretto a virare su un’opzione più rapida ed economica al seguito dei tanti “no” ricevuti dai club con cui aveva trattato altri calciatori.

La richiesta di Conte al Napoli

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si esprime in modo critico sulle scelte di mercato azzurre. In più, svela come le aspettative di Conte fossero ben diverse. L’allenatore aveva infatti richiesto l’acquisto di uno fra Garnacho del Manchester United e Adeyemi del Borussia Dortmund, entrambe piste che poi non si sono avverate.

Indubbiamente, quindi, si tratta di un calciomercato che di certo non accontenta l’allenatore azzurro. Anche la rosea lo conferma come queste mosse lascino amarezza da parte di tutti in questo momento. Di sicuro, comunque, il Napoli ha fatto davvero di tutto pur di riuscire a fare un mercato di ben altro profilo, ma, purtroppo, il mercato di gennaio si rivela spesso piuttosto tortuoso.

Infatti, l’assalto per i due giocatori chiesti da Conte era stato tentato, ma in entrambi i casi non è andato a buon fine nonostante i notevoli sforzi propusi. Per Garnacho, è mancato l’accordo economico dopo un’offerta arrivata sino ad oltre i 50 milioni (contro i 65 chiesti dallo United). Per Adeyemi, invece, è mancato l’accordo con il calciatore, che ha preferisto restare a Dortmund almeno per altri sei mesi.