Napoli, l’ex obiettivo va alla Fiorentina: la Juve ha deciso

Napoli calcio ultimissime – Il club partenopeo ha preso Okafor, mentre un altro obiettivo azzurro è stato preso dalla Fiorentina.

Si è appena conclusa questa sessione invernale di calciomercato. Dopo tantissime indiscrezioni circolate da settimane, di fatto, il Napoli ancora deve chiudere ufficialmente l’arrivo del sostituto in rosa di Kvaratskhelia.

Dopo la cessione del georgiano al PSG per 75 milioni di euro, il Napoli è stato impegnato in diverse trattative. Il giocatore che verrà è Okafor, appena ufficializzato da Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una novità su un altro giocatore alla squadra di Antonio Conte in queste ultime settimane.

Calciomercato Napoli, Fagioli va alla Fiorentina: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, Nicolò Fagioli è diventato un nuovo calciatore della Fiorentina. Il centrocampista si è trasferito in viola con la formula del prestito oneroso (circa 2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro più altri 3 di bonus.

La Juventus e la Fiorentina, inoltre, hanno trovato anche l’accordo sulla percentuale sulla futura rivendita del giocatore italiano, ovvero l’11%. Nicolò Fagioli, soprattutto ad inizio di questa sessione invernale di calciomercato, era stato accostato al Napoli che, però, ha poi virato su altri obiettivi.