Niente Napoli, il difensore lascia la Fiorentina ma non va da Conte: l’annuncio

Ultimissime Napoli – Il difensore della Fiorentina ha scelto di lasciare i Viola ma non giocherà per Antonio Conte: arriva l’annuncio proprio in questi minuti

Tra le ultimissime Napoli giungono importanti novità legate a una trattativa che gli azzurri hanno portato avanti con la Fiorentina. Sono ore concitate quelle di oggi, con il calciomercato che si chiuderà alle 23:59 e sta portando agli ultimissimi colpi in extremis. C’è pochissimo tempo a disposizione per trovare una soluzione che accontenti club e giocatori, con diversi affari che sono ormai saltati o che rischiano di non vedere mai la luce.

Nelle poche ore rimaste, i partenopei stanno cercando di chiudere due acquisti parallelamente: quello di un difensore centrale e quello di un esterno che sostituisca Kvaratskhelia. In quest’ultimo caso, proprio in mattinata è spuntato il nome di Noah Okafor del Milan. Un sondaggio per capire le condizioni fisiche del giocatore, che non ha firmato con il Lipsia poche settimane fa, a causa del mancato superamento delle visite mediche.

Napoli, niente difensore dalla Fiorentina: firma col Torino

Sul tema difensore, invece, il Napoli sta insistendo con la Fiorentina per Pietro Comuzzo. Il centrale classe 2005 piace tantissimo ad Antonio Conte, ma Rocco Commisso chiede 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Gli azzurri si sono fermati a 35, non trovando un accordo in queste ore. Una trattativa che rischia di saltare, come è sfumata definitivamente quella per Cristiano Biraghi.

L’ormai ex capitano della Viola, infatti, ha trovato un accordo con il Torino. Il difensore si trasferirà in granata in prestito con diritto di riscatto, sperando di trovare un maggior minutaggio. Fino a pochi giorni fa, il suo nome era stato accostato al Napoli, nel merito di un possibile scambio con Leonardo Spinazzola, ma la trattativa è naufragata per merito delle ultime prestazioni del terzino dei partenopei.

Anche ieri, da grande ex, ha siglato un gol contro la Roma ed è stato il migliore in campo in assoluto. Conte lo ha revitalizzato e ha scelto di non farlo più partire. Da lì, il cambio di rotta anche della Fiorentina, che ha lasciato partire il proprio difensore verso altre piazze. Un addio preannunciato da settimane e che ha trovato la sua conferma, quasi ufficiale, proprio in queste ore.

Per il Napoli resta una corsa contro il tempo per provare di chiudere almeno uno dei due colpi prefissati. Bisognerà evitare un calciomercato ampiamente insufficiente come quello attuale. Conte ha ancora 4 mesi di stagione davanti a sé e una rosa così ridotta non basterà per fermare l’Inter.