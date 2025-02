Napoli, sarà un super mercato in estate: colpo dalla Premier League!

Napoli calcio ultimissime- Come sarà il mercato estivo del Napoli: potrebbe arrivare un super colpo dalla Premier League!

Alla fine, il mercato del Napoli si è chiuso con l’acquisto di Noah Okafor. Dopo un lungo tira e molla, alla fine è stato lui il tanto atteso colpo in attacco dopo l’addio di Kvaratskhelia. Sicuramente, si tratta di un’opzione non di primo ordine, ma il cambio di strategia del club in corsa è stata evidente: virare su una opzione più “low cost” per riservare all’estate il max investimento.

Nel mercato estivo, così, il Napoli potrà contare su un vero e proprio tesoretto, composto dal budget ricavato dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain e da quella (non ancora certa) di Osimhen qualora venga pagata la sua clausola rescissoria.

Napoli, i possibili acquisti nel mercato estivo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il Napoli avrebbe già qualche idea sul come spendere questi soldi. L’intenzione è chiara: regalare a Conte una rosa in grado di competere su tutti i fronti, vista l’aggiunta delle coppe rispetto a questa stagione. Il nome in cima alla lista come primo super-investimento è quello di Joshua Zirkzee.

Già tentato, ma senza successo, a gennaio, rappresenterebbe un nome di primissimo livello per alternarsi con Romelu Lukaku. Da valutare quali saranno le scelte sul suo futuro del Manchester United, che dipenderanno in buona parte dal suo rendimento in questi mesi finali di stagione. Un altro nome che potrebbe tornare d’attualità per l’attacco è poi quello di Lorenzo Lucca.

Super mercato in estate: i possibili colpi del Napoli

Facile, poi, che il Napoli possa tornare alla carica anche per Pietro Comuzzo. Il Napoli, infatti, spera che la richiesta da 40 milioni della Fiorentina possa scendere in estate. Per l’esterno, invece, il Napoli potrebbe semplicemente riprendere in considerazione le opzioni sfumate a gennaio. In particolare, quello che ha più probabilità di essere attenzionato nuovamente è Edon Zhegrova del Lille.

Potrebbe poi arrivare anche una mezzala offensiva, altra possibilità sfumata a gennaio, dove erano stati trattati calciatori come Pellegrini e Frattesi. Potrebbero, però, essere trattate anche opzioni più costose dall’estero, come Sudakov dello Shakhtar e il vecchio tormentone Gabri Veiga.

Queste le opzioni più probabili al momento secondo il quotidiano. Difficile comunque direi esattamente adesso che tipo di mosse effettuerà il club sul mercato estivo: questi mesi potrebbero cambiare tutto.