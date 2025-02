Calciomercato Napoli ultimissime- Colpo di scena dell’ultimo minuto nel mercato del Napoli: ufficializzato un altro acquisto oltre a Okafor!

Sono state davvero frenetiche le ultime ore di mercato per il Napoli. C’è stata infatti grande fretta per chiudere l’acquisto di colui che, almeno numericamente, andrà a sostituire in rosa Khvicha Kvaratskhelia. Dopo tanti tira e molla e svariate trattativa, il prescelto alla fine è stato Noah Okafor, il cui arrivo è stato annunciato proprio negli ultimi minuti di ieri sera.

Non c’è stato modo di chiudere, invece, per Pietro Comuzzo, per cui la Fiorentina ha respinto ogni offerta azzurra. Saltato, almeno momentaneamente, anche l’acquisto di Dorval dal Bari (probabilmente se ne riparlerà in estate). Ma, dando un occhio sul sito della Lega, spunta sorpredentemente anche un altro affare ufficiale concluso dal Napoli negli ultimi istanti di mercato.

Napoli, chi è il colpo dell’ultimo minuto

Dal sito della Lega Serie A, infatti, si può apprendere anche come il Napoli abbia sfruttato gli ultimi minuti di calciomercato per l’acquisto di Ivan Anic dal NK Rudes.

Centrocmpista croato, Anic andrà con tutta probabilità a rinforzare le giovanili azzurre per provare a dare un contributo alla rincorsa alla conquista della promozione in Primavera 1. I ragazzi di Rocco sono attualmente al secondo posto in classifica del girone B del campionato Primavera 2, che gli consentirebbe di accedere ai playoff per la promozione. Distante sette punti, invece, a vetta occupata dal Frosinone per la promozione diretta.

Anic al Napoli, tutto su di lui

Sono pochissime le informazioni su questo calciatore. Si tratta di un centrocampista con spiccate doti di inserimento: ben tre i gol per lui in appena otto presenze effettuate nel Prva Hnl Juniori (massimo campionato giovanile croato. Le sue prestazioni hanno aiutato la sua squadra (il NK Rudes) a concludere al quinto posto nel proprio campionato.

Per Anic adesso un’avventura del tutto nuova nel campionato Primavera italiano. Un ulteriore rinforzo dall’estero che si va ad aggiungere rispetto a quello dall’Italia di Mbombou, arrivato dall’Empoli.

L’obiettivo è quello di rinforzare utlteriormente un punto considerato da sempre deficitario nella storia recente del club come il settore giovanile. Fa parte sicuramente di una delle sfide più importanti per il club quella di costruire la cosiddetta “scugnizzeria” o, quantomeno, un settore giovanile al livello delle altre big, che sia un fiore all’occhiello per tutto il calcio italiano.