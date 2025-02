Calciomercato Napoli, clamoroso colpo a sorpresa: può arrivare dalla Serie A

Calciomercato – Il Napoli potrebbe tentare un affondo clamoroso nelle ultimissime ore a disposizione: il colpo arriverebbe da un top club di Serie A

Il calciomercato del Napoli potrebbe riservare ancora sorprese a pochissime ore dalla sua conclusione. Gli azzurri, infatti, starebbero valutando un clamoroso colpo a sorpresa proveniente da un top club di Serie A. Un rinforzo utile per la fascia sinistra, dopo l’addio di Kvaratskhelia e il mancato approdo di Alejandro Garnacho come primo sostituto individuato.

Anche la pista Saint-Maximin si è notevolmente complicata nelle ultime ore. Aspetto che ha spinto la dirigenza partenopea a cercare piste alternative last minute. Quelle che portano a Boga e Amuzu non sono apparse mai estremamente convincenti ed ecco, quindi, che in questi minuti è spuntato un nuovo profilo che potrebbe vestire la maglia azzurra in questi mesi finali di campionato.

Calciomercato Napoli, tentativo per Okafor: i dettagli

Il nome che è stato accostato al Napoli questa mattina è quello di Noah Okafor. L’esterno del Milan è in uscita dai rossoneri, che non hanno trovato una soluzione in questo mercato di gennaio. Questo perché il calciatore svizzero, che era a un passo dal Lipsia, non ha superato le visite mediche ed è rientrato in Italia.

Non una notizia confortante per Conte, che spera di poter avere a disposizione un nome nell’immediato. Il rischio è proprio che l’attaccante non sia pronto da subito, ma è proprio per questo che la dirigenza partenopea si è mossa prima con un sondaggio, per poi eventualmente cercare di trovare un accordo con il Milan.

Il classe 2000 è sceso in campo per quasi 600 minuti in questa stagione, siglando un gol e mettendo a referto 2 assist. Un bottino magro, per un calciatore che era arrivato in rossonero per 15 milioni di euro, ma che non è mai riuscito a lasciare l’impatto sperato. Quest’anno, pochissimo spazio, anche con un Leao lasciato ai margini nella primissima parte di stagione.

Si tratterebbe di un profilo utile soprattutto per allungare una rosa in difficoltà dopo l’uscita di Kvara. Okafor conosce già il nostro campionato e, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, potrebbe essere un nome interessante sotto la guida di Conte. Ovviamente, si tratta di un piano C, forse D, ma non andrà sottovalutato. Le prossime ore saranno cruciali e si andrà verso una corsa contro il tempo.