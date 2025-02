Okafor o Saint-Maximin: su chi punta davvero il Napoli

Ultimissime Calcio Napoli sul doppio affare incrociato: tutto sui dettagli dell’operazione Okafor e la difficile trattativa per Saint-Maximin.

A pochissime ore dal termine della sessione invernale di calciomercato, il club partenopeo non ha ancora chiuso il capitolo post-Kvaratskhelia. Antonio Conte vuole un vice di David Neres all’altezza, che possa aiutare la squadra e che si renda subito disponibile al gruppo. Di cambi ce ne sono stati e nonostante i rumors di mercato per tutto il mese di gennaio, il Napoli è riuscito a mantenere salda la prima posizione. Non va dimenticato che la squadra ha perso uno dei migliori calciatori del campionato. Tra i più importanti e chiacchierati d’Europa. Ma dopo circa un mese dalla richiesta di cessione, la società partenopea valuta attentamente l’operazione da concludere. I nomi, attualmente, sono due. E c’è una gerarchia.

Fabrizio Romano: “Accordo tra Napoli e Okafor, ma tutto dipende da Saint-Maximin”

Nelle ultime ore, sono spuntate indiscrezioni sui contatti tra il club azzurro e l’entourage dell’attaccante del Milan. Sono stati anche raggiunti gli accordi e ci sarebbero tutti i presupposti per il trasferimento del calciatore svizzero al Napoli.

Secondo Fabrizio Romano, i partenopei e i rossoneri hanno persino raggiunto un’intesa sul prestito con opzione per il riscatto a fine stagione. Ma il via libera al viaggio Milano-Napoli tarda ad arrivare ed è tutta “colpa” della trattativa Saint-Maximin. Infatti, il Napoli ha come obiettivo principale proprio il francese, esterno del Fenerbahce, ma di proprietà dell’Al Ahli.

Il calciomercato arabo è chiuso, quindi servirebbe una deroga per cui Saint-Maximin possa trasferirsi in Italia. Al momento, non è scattato ancora il semaforo verde e se la situazione non dovesse cambiare, allora Manna proverà a concludere l’operazione già avviata per Okafor. Pista A e pista B. La gerarchia è ben definita. Ma il tempo, in questi casi, è tiranno.