Kvaratskhelia, clamoroso gol divorato con il PSG: le immagini sono incredibili

Ultime Calcio Napoli – Errore clamoroso di Khvicha Kvaratskhelia nel corso dell’ultima gara disputata dal PSG: le immagini lasciano i tifosi senza parole

Per le ultime calcio Napoli vi riportiamo novità sulle prime uscite di Khvicha Kvaratskhelia in maglia PSG. L’attaccante georgiano si è reso protagonista di un clamoroso errore durante il primo tempo della sfida contro il Brest in Ligue 1. La sfida valida per la 20a giornata del campionato francese si è conclusa con un roboante 5-2 da parte dei parigini, in trasferta, ma l’ex calciatore azzurro non ha lasciato il segno in positivo.

Schierato titolare a sinistra, nel terzetto composto da Dembelé e Barcola, il numero 7 non ha particolarmente brillato e l’errore commesso sotto porta lo ha penalizzato enormemente nella valutazione complessiva della sua partita. Gara durata 58 minuti, prima della sostituzione da parte di Luis Enrique, che ha scelto di far entrare Doue poco prima che scattasse l’ora di gioco in campo.

Kvaratskhelia, errore pazzesco con il PSG: da non credere

L’errore del georgiano è arrivato nel primo quarto d’ora del primo tempo: su un cross dalla sinistra in area di rigore, Kvaratskhelia avrebbe dovuto solamente appoggiare il pallone in rete, ma ha sparato clamorosamente sopra la traversa. Il potente sinistro del giocatore, infatti, è schizzato in tribuna, nonostante ci fosse l’intera porta sguarnita davanti a sé.

Uno sbaglio che ha fatto dividere anche i tifosi sui social nel giudizio finale sulla prestazione di Kvara. Per molti una sufficienza striminzita e appuntamento con il primo gol in maglia PSG rimandato. I parigini restano ovviamente primi in classifica e il vantaggio sul Marsiglia rimarrà, almeno, di 10 punti.