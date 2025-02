Okafor al Napoli, spunta una nuova indiscrezione: Manna lotta contro il tempo

Mercato Napoli Ultimissime – Giungono novità in merito all’interessamento del Napoli per Noah Okafor: spunta una nuova indiscrezione

Sul mercato Napoli ultimissime arrivano notizie in merito al nome di Noah Okafor, accostato agli azzurri proprio in queste ore della mattinata. Manca sempre meno alla conclusione della campagna acquisti invernale e gli azzurri stanno accelerando per portare rinforzi a disposizione di Antonio Conte. La rosa ha bisogno di essere allungata se si vorrà lottare per la vittoria dello Scudetto fino al termine della stagione.

Per riuscire a mantenere vivo il testa a testa con l’Inter, il d.s. Giovanni Manna sta lavorando per far sì che il Napoli resti competitivo. Dopo aver perso Kvaratskhelia, la dirigenza partenopea ha tentato l’assalto a Garnacho, ma il Manchester United ha alzato un muro invalicabile. Fumata nera anche per Adeyemi e complicazioni persino per Saint-Maximin. Si è arrivati così all’ultimissima spiaggia.

Okafor al Napoli, accordo trovato? Le ultimissime

A fornire ultime novità sulla trattativa è il giornalista Daniele Longo, da anni impegnato nel mondo Milan. Come riportato attraverso un suo post su X, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Noah Okafor. A detta del collega, gli azzurri starebbero lavorando su piste parallele, ma avrebbero bloccato lo svizzero per queste ultimissime ore di mercato.

Dopo un primo sondaggio, dunque, Manna potrebbe accelerare e chiudere l’accordo con il Milan. Una fumata bianca che arriverà se il giocatore darà garanzie fisiche. Okafor, infatti, era promesso al Lipsia qualche settimana fa, ma non ha superato le visite mediche e il club tedesco ha virato su altri profili.

L’ipotesi più accreditata, è che il Napoli acquisti in prestito l’attaccante classe 2000. Le prossime ore, le ultimissime per questa sessione invernale di mercato, saranno determinanti. Più difficile, invece, che i partenopei riescano a portare un difensore in rosa. Rafa Marin, al momento, è destinato a rimanere fino alla fine della stagione, dato che Pietro Comuzzo sembra sempre più vicino alla permanenza alla Fiorentina.